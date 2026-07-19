Andy Ruiz predice el resultado de la posible pelea entre Fury y Joshua

El boxeador de origen mexicano Andy Ruiz ofreció un análisis detallado sobre las variables tácticas que definirán el enfrentamiento entre los pesos pesados británicos Tyson Fury y Anthony Joshua.

El pleito entre ambos monarcas está proyectado para finales del año en curso, condicionado a que ambos logren superar de manera satisfactoria sus respectivos compromisos de preparación programados para este mes de julio.

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La principal preocupación en los campos de entrenamiento no radica en la posibilidad de registrar una derrota en estas carteleras previas, sino en el riesgo físico de asimilar cortes o lesiones de gravedad.

Para mantener el ritmo competitivo, Fury se medirá ante el polaco Mariusz Wach el próximo 24 de julio en Pattaya, Tailandia, mientras que Joshua enfrentará al albanés Kristian Prenga en la ciudad de Yeda, Arabia Saudita, solo un día después. Este panorama de antesala fue el escenario para que Andy Ruiz compartiera las claves de definición del duelo principal.

El factor de la distancia y el intercambio de golpes

Durante una conversación con la emisora deportiva británica talkSPORT, el ex campeón mundial detalló la importancia de la movilidad de Tyson Fury y el poder de asimilación de su oponente sobre el cuadrilátero.

En su análisis, Andy Ruiz argumentó que el movimiento constante de piernas y el manejo del jab serán las herramientas esenciales con las que Fury intentará anular las capacidades físicas de su compatriota.

“Va a ser una buena pelea. Si Tyson Fury logra desconcentrar a Joshua, boxea, se mueve y lanza sus combinaciones, tal vez pueda afectar a Anthony Joshua”, declaró Andy Ruiz a la citada fuente informativa, reconociendo además que la contraparte posee recursos para definir las acciones mediante un solo impacto de poder. “Pero si Anthony Joshua sube al ring y empieza a intercambiar golpes con Tyson Fury, probablemente podría ganar. Basta un solo puñetazo para cambiar el rumbo de toda la pelea”, concluyó el atleta.

El conocimiento directo del oponente

Las valoraciones técnicas sobre el estilo de Joshua representan un factor de conocimiento directo para Andy Ruiz, quien dividió honores con el boxeador de Watford en la temporada de 2019 tras protagonizar una de las llaves más disputadas de la división de peso completo en Nueva York y Arabia Saudita.

Con la mirada fija en su propia reactivación profesional bajo la firma de Matchroom Boxing, el exmonarca sigue de cerca la evolución de las clasificaciones mundiales de peso pesado antes de formalizar la fecha para su propio retorno oficial a los ensogados.

El desempeño de Fury y Joshua en sus pleitos de preparación de este fin de semana determinará si los promotores pueden proceder con la firma de los contratos comerciales de unificación.

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