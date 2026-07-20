Jon Jones está listo para retar al campeón mundial Oleksandr Usyk

El retiro de la actividad competitiva anunciado a mediados del año pasado no parece ser el capítulo final en la trayectoria del atleta estadounidense. El exmonarca de la categoría de peso pesado de la Ultimate Fighting Championship, Jon Jones, ha vuelto a capturar la atención de los analistas de los deportes de combate tras analizar un potencial enfrentamiento cruzado frente al actual campeón mundial de boxeo de peso pesado, el ucraniano Oleksandr Usyk.

Las especulaciones sobre este compromiso aumentaron luego de que el boxeador europeo expresara su interés de realizar un duelo de exhibición antes de concretar su jubilación en los Estados Unidos.

En ese sentido, las declaraciones de Jon Jones abren una nueva perspectiva sobre las condiciones reales bajo las cuales se podría desarrollar un pleito entre los máximos referentes de sus respectivas disciplinas.

El condicionamiento para un enfrentamiento con Usyk

Durante una conversación detallada concedida a la revista especializada The Ring, el luchador de artes marciales mixtas, Jon Jones, descartó de manera directa la posibilidad de subir a un cuadrilátero bajo las reglas tradicionales del boxeo de paga.

El atleta argumentó que limitar sus capacidades físicas al uso exclusivo de los puños no concuerda con su estilo de combate, aunque dejó la puerta abierta para un pleito donde se permitan otras técnicas de contacto.

“No, no me interesa. Para nada. Paso. Usyk es Usyk, hombre. Es uno de los mejores boxeadores de peso pesado de todos los tiempos”, declaró el peleador norteamericano a The Ring al evaluar el reto de enfrentar al ucraniano. No obstante, el deportista de 38 años matizó su postura al sugerir un escenario diferente: “Si quiere poner a prueba todas sus habilidades de combate, con gusto lo apoyaré. Pero limitarme usando solo mis puños, ese no es mi estilo”, de esa manera puntualizó el peleador, exigiendo reciprocidad respecto al espacio de la contienda al señalar que Usyk “debería respetarme en la jaula”.

Situación contractual con la UFC y relación con Dana White

Respecto a su estatus contractual con la empresa promotora, Jon Jones aclaró que permanece inscrito en el programa de control antidopaje de la organización, lo que obliga a la compañía a presentarle opciones de combate de manera regular en el calendario deportivo. A pesar de haber mantenido diferencias administrativas en meses recientes por su exclusión de ciertas carteleras, el atleta descartó tener diferencias personales con los directivos de la marca.

En su diálogo con The Ring, el excampeón de peso pesado detalló la naturaleza comercial de su vínculo con el presidente de la organización, Dana White, priorizando el beneficio financiero por encima de las valoraciones afectivas. “Para hacer grandes negocios, no puedes guardar rencor. Tienes que dejar atrás el pasado. He le hecho ganar millones de dólares a Dana a lo largo de los años, y viceversa”, explicó respecto al trato con el directivo para asegurar futuras carteleras conjuntas.

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