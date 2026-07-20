Ryan García se viralizó en la final del Mundial 2026 tras utilizar la camiseta de los finalistas

La gran final del Mundial 2026, celebrada en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, no solo concentró la atención de los aficionados al fútbol, sino que también atrajo a las principales figuras del boxeo internacional.

En las tribunas del recinto estadounidense se dieron cita leyendas de la disciplina como Mike Tyson, Terence Crawford y el actual monarca del Consejo Mundial de Boxeo, Ryan García. Sin embargo, la forma en que este último decidió manifestar su apoyo a los combinados finalistas generó una oleada de reacciones inmediatas en las plataformas digitales.

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El compromiso se definió en el tiempo extra a favor de la selección de España, que obtuvo la victoria por un gol a cero gracias a la anotación del delantero Ferran Torres en el minuto 106 de tiempo corrido.

Mientras transcurrían las acciones sobre el terreno de juego, las cámaras de transmisión y los teléfonos de los asistentes registraron la particular conducta de los púgiles invitados, quienes vivieron el duelo con dinámicas muy distintas.

El doble festejo de García en las redes sociales

La interacción del boxeador californiano con la final del certamen comenzó desde las horas previas al silbatazo inicial, cuando compartió imágenes vistiendo la indumentaria oficial de la escuadra de Argentina.

No obstante, una vez concluido el tiempo extra y consumado el triunfo del representativo europeo, la publicación de Ryan García en su cuenta oficial de Instagram mostró un cambio drástico al aparecer portando la camiseta del nuevo campeón del mundo junto a un mensaje que causó asombro entre sus seguidores.

“Siempre supe que uno de mis equipos lo lograría, ¡y lo hicieron! ¡Respeten mi nombre! Felicidades a España, sinceramente, se merecían la victoria y la consiguieron. Argentina, triste por la posible despedida de Messi, pero ¡qué gran trayectoria! Hasta la próxima, un abrazo a todos en el mundo”, declaró Ryan García a través de su perfil oficial en la mencionada plataforma digital para justificar su doble felicitación.

La publicación acumuló millones de interacciones en pocos minutos, dividiendo las opiniones de los usuarios entre quienes tomaron la acción como una broma recurrente del atleta y aquellos que criticaron la falta de definición por una sola escuadra en un compromiso de tanta trascendencia deportiva.

El contraste con Mike Tyson y Terence Crawford

La postura del monarca wélter contrastó con el comportamiento de las otras estrellas del boxeo que acudieron al MetLife Stadium. El exmonarca invicto Terence Crawford llegó al estadio portando la playera albiceleste y conviviendo de manera directa con los fanáticos sudamericanos, dejando en claro su respaldo absoluto al conjunto dirigido por Lionel Scaloni en su búsqueda por revalidar el título obtenido en el ciclo anterior.

BUD CRAWFORD pulled up to the World Cup Final in some Argentina gear ?



??vs?? pic.twitter.com/HRpmW3FxP6 — BOXING n BBQ (@BOXINGnBBQ) July 19, 2026

Por su parte, la leyenda de los pesos pesados, Mike Tyson, también se fotografió en las inmediaciones de la cancha portando los colores del equipo argentino.

Las acciones de Ryan García mostraron una lógica diferente a la de sus colegas, utilizando la gesticulación y la indumentaria como herramientas de entretenimiento digital para mantenerse en el centro de las tendencias globales durante el desarrollo de la jornada.

La constante polémica digital del campeón wélter

La conducta mostrada durante la final de la Copa del Mundo se suma a la lista de apariciones públicas donde el boxeador utiliza sus redes para generar debates extraoficiales.

La carrera de Ryan García siempre ha estado estrechamente ligada al manejo de su imagen en internet, un factor que su equipo técnico y sus asesores comerciales consideran clave para el éxito financiero de sus presentaciones de pago por evento.

Con el calendario mundialista finalizado, el boxeador estadounidense deberá concentrar sus esfuerzos en el gimnasio de cara a la primera defensa oficial de su cinturón verde y oro ante el británico Conor Benn, programada para el próximo 12 de septiembre en Las Vegas. El desarrollo de los entrenamientos determinará si la madurez deportiva del monarca le permite revalidar su posición en las 147 libras tras su última victoria frente a Mario Barrios.

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