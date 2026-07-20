Terence Crawford asegura que Conor Benn tiene todo para destronar a Ryan García

La división de peso wélter se prepara para uno de los compromisos más comentados de este verano, programado para disputarse el próximo sábado 12 de septiembre en las instalaciones del T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada.

En esta oportunidad, el campeón mundial del Consejo Mundial de Boxeo, Ryan García, realizará la primera defensa de su faja frente al retador británico Conor Benn.

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Ante la cercanía del evento, el exmonarca indiscutido de la categoría, Terence Crawford, compartió sus consideraciones sobre el posible desarrollo táctico del pleito.

El factor físico y la potencia en las 147 libras

Las opiniones de los especialistas se encuentran divididas debido a los antecedentes recientes de ambos contendientes en las ceremonias de pesaje oficiales. Durante una conversación detallada concedida al portal de noticias de deportes de contacto Uncrowned Combat, Terence Crawford argumentó que el retador europeo cuenta con ventajas físicas que podrían inclinar la balanza a su favor sobre el cuadrilátero, a pesar del recorrido previo de su oponente.

“Creo que es una buena pelea. Claro que Ryan tiene la experiencia, pero creo que Conor tiene el tamaño y la potencia. Creo que será una pelea interesante de cara al futuro”, declaró Terence Crawford al evaluar las variantes que se presentarán en la contienda estelar en Las Vegas. En el mismo espacio, el boxeador de Nebraska no dudó en dar un pronóstico directo sobre el resultado de la contienda: “Me decanto por Conor, creo que va a darle una sorpresa”.

Los antecedentes y la inactividad en la división

La trayectoria reciente de ambos atletas presenta matices que los analistas evalúan minuciosamente de cara al 12 de septiembre. El actual poseedor de la corona de la entidad verde y oro obtuvo el título en febrero pasado tras superar por la vía de las tarjetas al estadounidense Mario Barrios, logrando la coronación tras haber registrado derrotas en sus anteriores oportunidades titulares frente a Devin Haney y Rolando Romero.

Por su parte, el boxeador británico no registra pesajes oficiales dentro del límite reglamentario de las 147 libras desde abril de 2022. La última presentación de Benn ocurrió a inicios de este año en un peso pactado de 150 libras, donde superó por decisión de los jueces a Regis Prograis en un combate que dejó interrogantes sobre su capacidad de adaptación física para retornar a la categoría wélter. A pesar de estas dudas reglamentarias, la postura de Terence Crawford se mantiene firme en respaldar las capacidades de asimilación del retador europeo frente al estilo de ataque del campeón defensor.

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