Kendall Jenner y Jacob Elordi hicieron una escapada romántica a Japón

La relación entre Kendall Jenner y Jacob Elordi avanza a pasos agigantados. Tras ser captados hace un par de semanas en las playas de Hawái, la modelo de 30 años y el actor de 28 decidieron llevar su romance al continente asiático y disfrutaron de una escapada romántica en Tokio.

Los rumores de su noviazgo se confirmaron de manera inesperada a través de las redes sociales. El prestigioso restaurante Udon Shin, ubicado en la capital japonesa, publicó una fotografía en su cuenta oficial de Instagram donde se ve a las celebridades posando sonrientes y vistiendo camisetas negras a juego junto a miembros del personal.

La imagen causó revuelo inmediato entre sus seguidores debido a la evidente complicidad y cercanía entre ambos.

Fuentes cercanas a la pareja aseguraron a Page Six que el viaje previo a Hawái marcó un antes y un después en su dinámica, la cual comenzó de forma discreta a principios de año gracias a la intervención de Kylie Jenner.

“Kendall no esperaba interesarse tanto en él tan rápido, pero la conexión se ha fortalecido y la relación se está volviendo mucho más seria de lo esperado”, reveló el informante.

El entorno de la empresaria ha dado el visto bueno a su relación con el protagonista de “Euphoria”, destacando que su personalidad tranquila y sencilla le ha permitido integrarse con facilidad al exclusivo círculo de amigos de Jenner, que incluye a Justin y Hailey Bieber.

Aunque inicialmente mantenían una larga amistad y compartían los mismos grupos sociales, los meses de citas constantes han transformado su vínculo en uno de los romances más sólidos y comentados del año, a pesar de que ninguno de los dos ha emitido una declaración pública sobre su relación.

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