Jacob Elordi y Kendall Jenner fueron captados en una cena romántica

El romance del año en Hollywood sigue consolidándose con fuerza. Kendall Jenner y Jacob Elordi fueron captados disfrutando de una cena romántica en Los Ángeles, apenas unos días después de su paradisíaca escapada a Hawái.

La supermodelo de 30 años y el actor de “Euphoria”, de 28, compartieron una velada íntima en la que los gestos de complicidad y las miradas cariñosas dejaron en claro que lo suyo ya no es un secreto.

De acuerdo con Page Six, testigos presenciales afirmaron que la pareja no ocultó su química y se mostró sumamente cercana durante toda la noche, disfrutando de la comida y de risas compartidas.

NEW | Kendall Jenner and Jacob Elordi leaving a restaurant in Montecito this weekend.



📸 More pics: https://t.co/PJFt30FMvb pic.twitter.com/cXY7KMSx5x — Kendall’s Gallery (@kendallsjbrs) May 25, 2026

Este nuevo avistamiento ocurre justo después de que salieran a la luz imágenes de ambos relajándose en una playa de Kauai, Hawái, donde se les vio compartiendo una botella de vino.

Fuentes cercanas a la pareja revelaron a Page Six que el viaje a la isla fue un punto de inflexión definitivo para ellos. “Kendall realmente no esperaba estar tan interesada en él tan rápido, pero Hawái cambió todo”, aseguró un informante.

“Se acercaron mucho en ese viaje y definitivamente fortaleció su conexión”, agregó.

Aunque el romance comenzó a cocinarse con un bajo perfil desde el mes de febrero —gracias a la intervención de Kylie Jenner, quien animó a su hermana a salir con el actor de “Frankenstein”—, la pareja decidió dejar atrás las dudas iníciales.

Tras haber sido vistos también en una cita doble junto a Kylie y Timothée Chalamet, esta cena a solas demuestra que el vínculo avanza rápidamente y con paso firme hacia algo mucho más serio.

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