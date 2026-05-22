Señalan que la relación entre Kendall Jenner y Jacob Elordi se vuelve cada vez más seria

La relación entre Kendall Jenner y Jacob Elordi continúa en ascenso. Según reveló una fuente a Us Weekly, la conexión entre la modelo y el actor es cada vez más profunda.

“Kendall y Jacob se han hecho muy cercanos últimamente”, indicó el informante. Además, afirmó que “Estaban emocionados por irse a Hawái y pasar un rato juntos”.

Ambos fueron vistos en Kauai a principios de mes en Hawái y se veían cómodos conversando. Su vínculo fue confirmado el mes pasado cuando fueron captados en Coachella.

¿Cuándo comenzó el romance?

El romance entre la modelo y el actor habría iniciado en enero de este año, según detalló una fuente al mismo medio.

“Esto lleva ocurriendo desde enero, pero las cosas van avanzando, y se han estado viendo constantemente cuando pueden. Ahora es mucho más serio”, detalló el testigo.

De acuerdo al testimonio, Jenner, de 30 años, y Elordi, de 28, tienen una “conexión muy natural”. “A Kendall le gusta especialmente que Jacob sea muy divertido y fácil de tratar, y parece muy feliz y relajada cuando está con él”, señaló la misma persona a Us Weekly.

Añadió que: “Han pasado más tiempo privado y se han sentido mucho más cómodos en los círculos íntimos del otro”.

La buena dinámica se ha extendido incluso al entorno familiar. La pareja, recientemente, disfrutó de una cita doble con Kylie Jenner, hermana de Kendall, y su novio Timothée Chalamet.

Kendall Jenner llegó a este romance tras un 2025 soltera. Antes tuvo dos relaciones consecutivas con Devin Booker y Bad Bunny. En el podcast “In Your Dreams”, en el mes de enero, confesó que durante sus veintes estuvo en distintas relaciones y quería, ahora que llegó a sus treinta, quería pasar un tiempo con ella misma.

Por su parte, Jacob Elordi mantuvo una relación intermitente con Olivia Jade Giannulli desde 2021 hasta 2025.

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