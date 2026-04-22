El romance entre Kendall Jenner y Jacob Elordi habría comenzado hace meses

Lo que parecía ser un coqueteo casual de festival ha resultado ser una relación consolidada. Tras ser captados recientemente en una actitud muy cariñosa durante Coachella, nuevos informes revelan que Kendall Jenner y Jacob Elordi habrían estados saliendo en secreto desde hace al menos dos meses.

Según Page Six y Daily Mail, el romance no es producto del azar, sino de un plan de Kylie Jenner. La menor del clan Kardashian-Jenner habría jugado el papel de casamentera para unir a la modelo, de 30 años, con el nominado al Oscar, de 28.

La chispa habría comenzado a gestarse a principios de febrero. Aprovechando la temporada de premios, donde Jacob Elordi frecuentaba los mismos círculos que Timothée Chalamet (actual pareja de Kylie), las hermanas Jenner compartieron más tiempo con el actor australiano.

“Kylie pensó que Jacob sería una excelente pareja para Kendall y la impulsó a darle una oportunidad”, aseguró un informante a Page Six. “Han pasado mucho tiempo juntos en Los Ángeles estos últimos meses, lo que les ha permitido conectar profundamente lejos de las cámaras”.

Aunque los rumores estallaron luego de que ambos fueran vistos besándose en una fiesta privada de Justin Bieber durante el primer fin de semana de Coachella, la pareja ya había dado pistas sutiles de que estaban juntos.

En marzo, ambos fueron captados en una intensa conversación durante la fiesta de los Oscar de Vanity Fair, y se reportó que Elordi también asistió a la exclusiva celebración del cumpleaños de Kendall.

Tras sus sonadas rupturas con Bad Bunny y Olivia Jade respectivamente, Kendall y Jacob parecen haber encontrado una estabilidad que prefieren mantener, por el momento, en secreto. Sin embargo, es probable que las apariciones públicas de la nueva “it-couple” de Hollywood sean cada vez más frecuentes.

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