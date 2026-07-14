Dos adolescentes fueron arrestados tras el hallazgo del cuerpo de un joven de 18 años en un lago de Texas

Dos adolescentes son acusados ​​de ocultar pruebas relacionadas con el presunto ahogamiento de un joven de 18 años en Texas.

Daniel Erving fue visto por última vez en su residencia en Woodlands Trail, Dallas, alrededor de las 4:45 p.m. hora local del 13 de abril. Fue hallado muerto, posiblemente por ahogamiento, tres días después cerca del área de Paddle Point en el lago Ray Hubbard, según informó el Departamento de Policía de Rowlett (RPD) en un comunicado de prensa publicado en Facebook.

Tras la investigación del Departamento de Policía de Dallas (DPD) sobre la muerte de Erving, Lucas Roper, de 19 años, y un sospechoso de 17 años fueron arrestados el 9 de julio por presunta manipulación de pruebas físicas relacionadas con el caso, según informaron NBC 5 DFW, CBS News y ABC News.

Según la declaración jurada de arresto obtenida por los medios, Erving visitó el lago Ray Hubbard con Roper y el menor de 17 años el día de su desaparición. Los tres se lanzaron al agua desde un puente ferroviario cerca de Miller Road, donde se cree que Erving se ahogó.

Los investigadores alegan que los sospechosos se deshicieron de la ropa y el teléfono de Erving antes de huir del lugar en su coche. Según la declaración jurada, Roper también habría admitido haber borrado mensajes de texto entre él y Erving.

“Durante la investigación, los detectives identificaron pruebas de que dos personas presentes en el lago no denunciaron el incidente y posteriormente se deshicieron de objetos pertenecientes a Daniel”, declaró a CBS News la portavoz del departamento, Erika M. Brown.

“Como resultado, los investigadores obtuvieron órdenes de arresto contra Lucas Roper, de 19 años, y un sospechoso menor de edad”, añadió.

La Oficina del Médico Forense del Condado de Dallas (DCMEO) determinó que la causa y la forma de la muerte de Erving fue ahogamiento accidental, confirmó Brown.

La familia de Erving busca mayor transparencia en la investigación y exige que se presenten cargos por asesinato.

“Una persona sensata sabría que, si no son culpables de ningún delito, ¿por qué tirarían su ropa, borrarían los mensajes y ni siquiera llamarían a su madre?”, declaró Tameca Erving, madre de Daniel Irving, a CBS News.

“Daniel Irving era un estudiante sobresaliente. Formaba parte del equipo de natación. Era un joven atleta fuerte y sano. Que estos dos sospechosos digan que se ahogó y se marcharon no tiene sentido; algo nos resulta extraño”, afirmó el abogado de la familia, Sean Daredia.

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