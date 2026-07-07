Mueren un niño de 2 años y una mujer de 74 tras ahogarse en un lago durante un paseo familiar en Texas

Un niño de dos años y una mujer de 74 fallecieron después de ser rescatados de un lago residencial en el condado de Harris, al norte de Houston, durante el fin de semana del 4 de Julio, informaron las autoridades.

El doble ahogamiento ocurrió la tarde del domingo en un estanque ubicado en el vecindario Spring Lakes, donde equipos de emergencia acudieron tras recibir el reporte de dos personas desaparecidas.

Ambas víctimas fueron trasladadas a un hospital, pero los médicos confirmaron posteriormente sus fallecimientos, de acuerdo con Click2Houston.

Salieron a caminar y no regresaron

De acuerdo con la Oficina del Sheriff del Condado de Harris, el niño había acudido ese día junto con su madre a visitar a la mujer de 74 años, quien era familiar del menor, aunque las autoridades no han precisado el parentesco.

Los investigadores indicaron que el pequeño se mostró inquieto mientras permanecía en la vivienda, por lo que la mujer decidió llevarlo a caminar hasta un parque cercano.

Al notar que ambos tardaban en regresar, la madre salió a buscarlos.

Fue entonces cuando llegó al lago y encontró a los equipos de emergencia practicando maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) a la mujer. Poco después, los rescatistas localizaron al niño dentro del agua e iniciaron también los intentos por salvarle la vida.

Autoridades investigan cómo terminaron en el agua

La mujer fue trasladada inicialmente en estado crítico al hospital, donde posteriormente murió. El menor también fue llevado a un centro médico, pero no sobrevivió.

El mayor Ben Katrib, de la Oficina del Sheriff del Condado de Harris, explicó que los detectives revisan cámaras de seguridad de viviendas cercanas y entrevistan a vecinos para reconstruir los últimos movimientos de ambas víctimas.

Las autoridades informaron además que la madre comentó a los investigadores que su hijo podría tener trastorno del espectro autista, aunque subrayaron que todavía no se ha determinado cómo ambos terminaron dentro del lago.

Los investigadores precisaron que no existen indicios de un acto criminal y que el caso continúa bajo investigación.

Vecinos piden reforzar la seguridad en la zona

Residentes del vecindario describieron el hecho como una tragedia sin precedentes en una comunidad considerada tranquila y familiar.

Uno de ellos, Agha Hussain, aseguró que nunca había presenciado un incidente similar y planteó la posibilidad de instalar barreras de protección alrededor del lago para evitar nuevos accidentes.

El doble fallecimiento se produjo en medio de una serie de incidentes relacionados con ahogamientos de menores registrados en el área de Houston durante el fin de semana festivo.

Las autoridades aprovecharon el caso para reiterar el llamado a extremar la vigilancia de los niños cerca de cuerpos de agua.

“Cualquier cosa puede ocurrir en un abrir y cerrar de ojos. Los niños deben ser supervisados en todo momento”, afirmó Katrib.

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el ahogamiento figura entre las principales causas de muerte accidental en niños pequeños en Estados Unidos, especialmente durante los meses de verano.

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