Greeicy reveló que casi pierde la oportunidad de colaborar en el nuevo disco de Karol G

Greeicy es una de las artistas que colabora con Karol G en su nuevo disco Tropicoqueta, pero por poco la cantante pierde la oportunidad de cantar junto a “La Bichota”.

En una reciente entrevista con el medio digital Básico, la cantante de “Amantes” contó que Karol G había intentado contactarla sin éxito para invitarla a cantar con ella en una canción de su nuevo álbum.

Un día, Ovy On The Drums, productor de Karol G, llamó a su esposo Mike Bahía para decirle que la intérprete de “Provenza” estaba buscando a Greeicy para invitarla a colaborar en su nuevo disco.

Por casualidad, Mike Bahía atendió la llamada en alta voz y Greeicy escuchó la conversación. Emocionada, le envió un mensaje a Karol G para hablar por videollamada.

“Le respondí y le dije ‘Ay, qué pena que no había visto el celular. Avísame si andas por ahí y te pego una marcadita’”, le escribió Greeicy a Karol G.

Cerca de las 6 pm, Karol G llamó a la cantante para hacerle la invitación formal. “Yo contesté: ‘Hola, reina’ y me dice: ‘Tengo una canción que siento que es la canción para las dos. Lo único es que yo ya entregué mi álbum y no sé si es como la disposición, el tiempo para correr’”.

Sin dudarlo, Greeicy le dice que sí está interesada. “‘¿Vos me estás diciendo a mí que si tengo la disposición de correr? Estoy que me tiro aquí ya por el balcón’ (…) Al otro día efectivamente fui a su casa. Y grabamos en su estudio”, contó emocionada.

Greeicy colabora con Karol G en su tema “Amiga mía”, una bachata sobre una desilusión amorosa.

Sobre el tema, Greeicy aseguró que tiene un mensaje poderoso, ideal para quienes estén en una relación tóxica y quieran salir de allí.

“Esa canción siento que tiene un mensaje bien poderoso para las mujeres. Siento que muchas veces a las amigas no sabemos cómo decirle sabes que ese hombre no te conviene porque yo me doy cuenta desde afuera cosas que vos no, pero si no tenés las palabras mándele amiga mía por el chat directamente”, dijo.

Este viernes, Karol G lanzó Tropicoqueta, su quinto álbum de estudio con el que hace un viaje por América Latina a través de ritmos como el merengue, la bachata, el mambo o el mariachi.

