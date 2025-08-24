¿Karol G saldrá de gira el próximo año? Esto se sabe del “Tropicoqueta Tour”

Karol G tendría casi todo listo para su próxima gira. Al parecer, la cantante colombiana e encuentra inmersa en los preparativos finales para su Tropicoqueta Tour.

En una entrevista en Los 40, el empresario Diomar García, uno de los organizadores de los concierto de la cantante, confirmó que la logística e infraestructura para los shows de Karol G están listos y que solo faltan los detalles relacionados con el calendario de presentaciones.

“Para el 2026, ya están confirmados los escenarios. Estamos haciendo por ahí unos últimos detalles con las fechas, pero no demoramos, yo creo que por ahí en un mes o dos meses estaremos anunciando el Tropicoqueta Tour”, aseguró García.

El anuncio de esta gira llegaría tras el éxito rotundo del Mañana Será Bonito Tour, que consolidó a Karol G como una de las artistas latinas más influyentes del mundo.

¿Qué ha dicho Karol G sobre la gira?

En una entrevista con la revista ELLE, la cantante colombiana reveló que tiene planeada una gira, pero –aseguró en ese momento– aún no ha definido la fecha en la que iniciará.

“Hemos hablado de ello y hay un plan, claro, pero no quiero hacerlo sólo porque es lo que se espera. No veo las giras sólo como eso, son una experiencia emocional para mí y mis fans”, dijo la cantante.

La intérprete de “Provenza” explicó que la gira no será un compromiso apresurado sino una experiencia significativa y emocional tanto para ella como para sus seguidores.

“Es mi momento frente a frente con ellos, el más íntimo que podemos compartir, y quiero hacerlo cuando tenga sentido artístico y profundo, cuando me sienta preparada para dar mucho más de lo que la gente ya vio de mí”, indicó.

La cantante contó que se estaba preparando para la gira, está tomando clases de baila y afinando todo los detalles.

“Estoy en una época de formación, no de improvisación. Sigo trabajando, estudiando, escuchando… Me mudé a Nueva York y estoy yendo a clases y aprendiendo a bailar los distintos géneros latinos. ¿Sabes? Lo que estoy haciendo en este momento es dejándome sorprender por las nuevas emociones de la vida”, dijo.

El Tropicoqueta Tour promete fusionar estos estilos musicales y mostrar la evolución artística de Karol G, buscando ofrecer un show único con gran energía y conexión con el público.

Además, la cantante también está próxima a ser la figura principal del show de medio tiempo de la primera transmisión en vivo de la NFL por YouTube, lo que refuerza su consolidación como estrella global.

Seguir leyendo:

· Karol G y Feid hicieron una escapada romántica al mar

· Desestiman demanda por plagio contra Karol G y Tiësto

· El conmovedor mensaje de Karol G a sus fans: “No dejes de creer en ti”