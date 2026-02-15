Sofía Vergara recordó el momento que acompañó a Pitbull en el escenario

Sofía Vergara, una de las figuras latinas más influyentes en Hollywood, volvió a ser tendencia tras recordar uno de los momentos más curiosos y comentados de su carrera: su aparición sorpresa en el escenario de los Premios Grammy 2016.

Durante una reciente entrevista, la barranquillera se refirió a aquel episodio en el que acompañó a Pitbull durante el cierre de la ceremonia, asegurando entre risas: “No tenía nada que hacer ahí”.

La actriz explicó que su participación no fue algo planeado con meses de antelación, sino más bien el resultado de una estrecha amistad. Según relató la actriz, el vínculo con el intérprete de “International Love” se fortaleció luego de que él cantara en su boda con Joe Manganiello en 2015.

“Él me dijo: ‘Sofía, voy a estar en los Grammy, ¿hay alguna manera de que vengas?’. Y yo me quedé sorprendida”, contó Vergara.

Fiel a su estilo descomplicado, la protagonista de Griselda recordó que aceptó el reto sin pensarlo demasiado.

“Dije: ‘Déjame ponerme este vestidito viejo que tengo’… y la pasé muy bien. Quiero hacerlo de nuevo”, confesó.

Además, aseguró que no sintió los nervios propios de una gala de tal magnitud, pues su rol era simplemente disfrutar: “¿Quién va a tener miedo escénico estando disfrazada y bailando? No tenía que aprenderme líneas ni nada”.

El momento, que en su día se volvió viral por ver a la actriz vestida con un traje de taxi dorado, sigue siendo recordado como una de las intervenciones más espontáneas de una colombiana en los Grammy.

Actualmente, a sus 53 años, Sofía atraviesa una etapa de plenitud personal, disfrutando de su soltería y de nuevos proyectos profesionales que la mantienen en la cima del entretenimiento internacional.

