Sofía Vergara compartió sus trucos para cuidar su piel

Sofía Vergara ha conquistado a millones no solo por su talento, sino también por su belleza. Ahora, la actriz colombiana compartió uno de sus trucos para tener una piel luminosa y saludable a los 53 años.

Recientemente, Vergara compartió los secretos que la ayudan a mantener un cutis radiante, algo especialmente importante para ella al padecer rosácea, condición que la obliga a elegir con extremo cuidado los productos que utiliza.

“Debido a las lámparas de alta temperatura en los sets (y vivo en uno), he desarrollado rosácea. Llevo seis o siete años luchando con eso. Es difícil porque me pongo muy roja, así que me he dado cuenta de que he tenido que tratar mi piel como si fuera sensible, cuando antes no lo hacía”, dijo la actriz en entrevista con Who What Wear.

La actriz contó que apuesta por una rutina sencilla para el cuidado de su piel, enfocada en la salud y la protección antes que la cantidad de productos que utiliza.

“Antes me encantaban los productos y probaba cualquier cosa. Lo que fuera, me decían que me pusiera cemento debajo de los ojos y lo probaba. Pero, por desgracia, ahora se acabó toda la diversión para mí. Realmente no puedo usar hidratantes ni aceites ricos. Ahora tengo que hacerlo simple”, indicó.

Por las mañanas, Sofía lava su rostro con productos suaves para evitar la irritación. El paso clave en su rutina matutina es aplicar una CC cream con factor de protección solar alto (SPF 50), que le ofrece color, hidratación y —lo más importante— protección frente a los rayos solares incluso en días nublados o en la playa.

Según la propia actriz, evita los protectores solares tradicionales que dejan una película blanca, prefiriendo fórmulas multifunción que se adapten a su piel sensible.

Al finalizar el día, Sofía se retira el maquillaje con productos suaves —especialmente diseñados para pieles sensibles— y simplemente aplica una crema hidratante calmante. Su objetivo es evitar la sobrecarga de ingredientes, ya que aplicar demasiadas cremas puede irritar la piel y agravar la rosácea.

Para Sofía Vergara lo más importante de su rutina de cuidado de la piel es dormir bien, usar protector solar, tener una buena alimentación y, lo más importante, desmaquillarse.

“Las cosas que todos te han dicho que hagas para tu piel funcionan: dormir lo suficiente, no beber demasiado, no exponerte al sol sin protector solar y quítate el maquillaje”, aseguró.

