Sofía Vergara contó cómo cree que sería su personaje de Modern Family

A cinco años de su último episodio, Sofía Vergara compartió cómo imagina que sería la vida de su personaje Gloria Delgado-Pritchett de la serie Modern Family si la serie no hubiera terminado.

En una reciente entrevista con E! News, la actriz colombiana contó su personaje en la longeva comedia de ABC tendría grandes planes junto a su familia.

“Jay y Gloria se estarían preparando para que Manny ya se hubiera ido a la universidad”, dijo Vergara.

“Estoy segura de que habría sido una temporada muy divertida tener ahora a Jay y Gloria juntos con el pequeño Joe”, agregó.

Vergara añadió con humor que Gloria quizás estaría vendiendo su propia salsa en Nueva York, reflejando el espíritu emprendedor y alegre del personaje.

La actriz aseguró que mantiene una relación muy cercana con sus excompañeros de serie. “Seguimos siendo como una familia”, dijo sobre el elenco de Modern Family.

“En todo lo que hacemos, estamos conectados en una enorme charla con todos los niños y todos los actores. Y siempre nos observamos y nos apoyamos mutuamente”, añadió.

Modern Family terminó oficialmente en 2020 tras 11 temporadas, dejando un legado importante en la televisión y en la carrera de Sofía Vergara como una de las actrices cómicas más reconocidas.

La serie se estrenó el 23 de septiembre de 2009 en la cadena ABC. Esta serie de televisión estadounidense, presentada en formato de falso documental, sigue la vida de la familia Pritchett y consta de once temporadas en total.

Fue creada por Christopher Lloyd y Steven Levitan y fue muy aclamada por la crítica en sus primeras temporadas, ganando numerosos premios, incluidos 22 Emmys y un Globo de Oro a la mejor serie en 2012.

Seguir leyendo:

· Sofía Vergara se rehúsa a dejarse las canas: “No creo que tenga el coraje”

· Sofía Vergara deslumbró junto a Heidi Klum en la Semana de la Moda de París

· Así luce la nueva escultura en honor a Sofía Vergara en Barranquilla