Sofía Vergara se rehúsa a dejarse las canas: “No creo que tenga el coraje”

Sofía Vergara se rehúsa a ver el paso del tiempo reflejado en su cabello. Por eso, la actriz colombiana confesó que no está dispuesta a dejare las canas.

En una reciente entrevista con la revista People, Vergara contó que en el futuro no se ve con el cabello completamente blanco.

Aunque sabe que a sus 53 años ya no luce igual que antes, hay algunos rasgos de su apariencia que no está dispuesta a dejar que el paso del tiempo borre, como su larga melena castaña.

“Sé que no parezco la misma. Pero no creo que alguna vez vaya a ser la mujer que tiene el coraje de tener el cabello completamente blanco”, dijo.

En comparación con algunas celebridades que abrazan sus canas como un símbolo de madurez, Sofía Vergara opta por soluciones prácticas y estéticas que le permiten conservar su imagen habitual sin sacrificar su comodidad ni su estilo.

La actriz prefiere utilizar algunos productos para disimular las canas cuando estas comienzan a aparecer, como el spray Root Retouch de Schwarzkopf, que le permite cubrir raíces de manera rápida, discreta y efectiva.

Vergara también recomendó otros productos como Instant Root de Cocunat y Magic Retouch Spray de L’Oréal para lograr un acabado natural al instante.

Además de cuidar su cabello, Vergara mantiene hábitos rigurosos de belleza y cuidado de la piel que incluyen protección solar, alimentación saludable y descanso, lo que contribuye a su aspecto juvenil y radiante.

Seguir leyendo:

· Sofía Vergara reveló la pregunta que más le hacen por ser colombiana

· Así luce la nueva escultura en honor a Sofía Vergara en Barranquilla

· Fotos: Sofía Vergara celebra su cumpleaños 53 luciendo cuerpazo en bikini en Italia