Sofía Vergara deslumbró junto a Heidi Klum en la Semana de la Moda de París

Sofía Vergara brilló en la reciente Semana de la Moda de París junto a su compañera del jurado en America’s Got Talent, la supermodelo Heidi Klum.

Ambas fueron invitadas especiales al desfile de Victoria Beckham, donde pudieron disfrutar de la presentación de la colección primavera/verano 2026, que destacó por una sastrería arquitectónica y minimalista combinada con telas fluidas y elementos como plumas y drapeados románticos.

La actriz colombiana impresionó con un elegante vestido de cuero marrón que compartió en sus redes sociales con un mensaje de entusiasmo por la noche parisina.

“Otra noche perfecta en París”, escribió la actriz colombiana para acompañar las imágenes en sus redes sociales.

Por su parte, Heidi Klum optó por un atuendo llamativo para su aparición durante la cita de moda. La cercanía entre ambas celebridades, fruto de su trabajo conjunto en el programa America’s Got Talent, quedó reflejada en las imágenes y videos que compartieron de su paso por París, incluyendo momentos detrás de cámaras y en eventos sociales.

Esta aparición en un evento tan prestigioso refleja la versatilidad de Sofía Vergara, quien junto a Heidi Klum, se robó las miradas y reafirmó su presencia en los círculos de la moda global, dejando una huella en esta edición de la Semana de la Moda de París.

