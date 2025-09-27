Esta semana, Manuel Turizo acompañó a Sofía Vergara en el cierre de temporada de America’s Got Talent, en un momento lleno de orgullo y talento colombiano.

La actriz barranquillera, quien es jurado del programa desde 2020, sorprendió al compartir un video en sus redes sociales junto al cantante colombiano en el backstage del programa de talentos.

El cantante apareció detrás de cámaras con celular en mano, bromeando con Vergara y alentándola para que se mostrara ante sus seguidores, mientras ambos celebraban ser “más colombianos que una yuca con suero”.

La presencia de Turizo junto a la actriz colombiana generó intriga entre sus seguidores, quienes de inmediato reaccionaron a la publicación.

Más tarde se supo la verdadera razón por la que Turizo estaba en el cierre de temporada de America’s Got Talent: para cantar junto a uno de los participantes del programa.

El artista colombiano subió al escenario para cantar junto a Micah Palace, uno de los finalistas, sus éxitos “La Bachata” y “Rinkiki”. Su actuación animó el set y generó reacciones muy positivas en redes sociales.

Aunque Micah Palace y Turizo hicieron una buena actuación, la victoria final fue para la cantante Jessica Sánchez, quien conquistó al público con una versión de “Die With a Smile” de Lady Gaga y Bruno Mars, y se llevó el premio de un millón de dólares.

Sofía Vergara es una pieza clave en el éxito del programa, destacando no solo por su carisma como jurado, sino también por demostrar un profundo orgullo por sus raíces colombianas, tal como quedó evidenciado en esta última emisión junto a Manuel Turizo, quien aportó su talento musical y suma más colombianos al prestigioso formato de NBC.

