Sofía Vergara causa furor en redes con un sensual vestido de encaje

Con mirada coqueta y enfundada en un atuendo de impacto, así es como se dejó ver la actriz colombiana Sofía Vergara en una de sus más recientes publicación en redes sociales. ¿Cuál fue el motivo de su flamante look? Aquí te lo contamos.

Siempre dispuesta a mantenerse en contacto con sus seguidores, la protagonista de “Modern Family” se dio a la tarea de compartir una mirada al detrás de escena de “America’s Got Talent”, la competencia de talentos en donde participa como juez junto a Simón Cowell, Howie Mandel y Melanie Brown.

En esta ocasión, Sofía Vergara se convirtió en el tema de conversación entre su comunidad digital debido al modelito que eligió para la ocasión. Hablamos del sensual vestido de encaje en color blanco y con pronunciado escote que se abrazó a sus curvas y evidenció su figura de “reloj de arena”, cortesía de la boutique ‘Cult Mia’.

Para acompañar su propuesta en moda, la querida histrionisa lució un maquillaje glam de sombras neutrales y su larga melena castaña en un lacio que descansó sobre sus hombros. Accesorios como pulseras y un anillo oversized de diamantes también formaron parte de su look.

En respuesta a sus publicaciones de Instagram, Sofía Vergara se volvió el blanco de piropos por parte de sus seguidores más fieles, quienes la felicitaron por su disciplina para mantener una silueta de impacto a sus 53 años de edad.

“Preciosa, viva Colombia”, “Eres muy hermosa”, “Me encanta ese maquillaje suave en ti, se te ve muy lindo”, “La mujer más graciosa, elocuente y hermosa de la televisión”, “Eres la definición exacta de belleza” y “Wow Sofía, que linda”, son algunas de las palabras que los usuarios dedicaron a la representante latina.

