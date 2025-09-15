Sofía Vergara se ausentó de los Premios Emmy por una reacción alérgica

La actriz colombiana Sofía Vergara, de 53 años, sorprendió a sus seguidores y a la industria del entretenimiento al ausentarse de la ceremonia de los Premios Emmy 2025, tras sufrir una fuerte reacción alérgica en su ojo izquierdo que la obligó a acudir a urgencias horas antes del evento.

Vergara, quien tenía programado presentar uno de los galardones durante la gala celebrada este domingo, compartió en redes sociales la razón de su inesperada ausencia. “No llegué a los Emmy, pero sí llegué a la sala de emergencias”, escribió junto a una imagen que muestra su ojo visiblemente inflamado.

La estrella de ‘Modern Family’ y ‘Griselda’ pidió disculpas a sus seguidores y a los organizadores del evento:

“Perdón por cancelar. La alergia ocular más loca justo antes de subirme al auto”. En sus publicaciones, también compartió videos en los que se la ve recostada en una camilla médica, recibiendo atención mientras cubría su ojo afectado.

Según relató, la reacción alérgica se desencadenó de manera repentina la noche del sábado, después de asistir en Las Vegas a la pelea entre Canelo Álvarez y Terence Crawford —evento en el que fue fotografiada— y justo cuando se preparaba para partir rumbo a la alfombra roja de los Emmy.

Su ausencia fue notoria, no solo por su rol como presentadora, sino también por su habitual presencia glamorosa en la alfombra roja.

Sofía Vergara, reconocida por su profesionalismo y carisma, demostró una vez más su cercanía con el público al compartir con transparencia y humor un momento inesperado y difícil. “La alergia más loca”, como ella misma la describió, le impidió brillar en los Emmy, pero no le quitó el brillo a su humanidad.

