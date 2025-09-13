Sofía Vergara será una de las presentadoras en la gala de los Emmy

Sofía Vergara regresará a la gala de los premios Emmy. Este domingo, la cantante colombiana será una de las presentadoras de la edición 77 de los galardones.

La reconocida actriz colombiana se une a figuras como Jenna Ortega, Jason Bateman, Kristen Bell, Jennifer Coolidge, Colman Domingo, Sydney Sweeney, entre otros, que también serán presentadores en la gala.

La reconocida actriz colombiana, que ha sido una figura destacada en la televisión estadounidense durante más de una década, vuelve a participar en uno de los eventos más importantes del entretenimiento tras su nominación en los Emmy de 2024, cuando fue nominada por su destacada actuación en la serie Griselda.

En ese momento, Vergara fue nominada a Mejor Actriz de Miniserie, una de las categorías más importantes de la gala, lo que la convirtió en la primera latina nominada en la categoría.

Este reconocimiento no solo consolidó su posición como una de las favoritas del público y la crítica, sino que reafirmó su capacidad para desempeñar roles complejos y trascender estereotipos.

En Griselda Sofía Vergara interpreta la narcotraficante Griselda Blanco, conocida como “la Viuda Negra” por las muertes de varias de sus parejas y creadora de los cárteles más rentables de la historia, en la miniserie que se estrenó en enero de este año en Netflix.

La decisión de invitarla nuevamente como presentadora para la gala de este año subraya la confianza que los organizadores tienen en la personalidad carismática y en el talento natural de Vergara, quien siempre ha sabido conectar con la audiencia con su humor y espontaneidad.

Además, este rol le permite destacar aún más en un año que se prevé muy importante para ella, con varios proyectos en desarrollo tanto en televisión como en cine.

Su regreso a los Emmy como presentadora también será una oportunidad para que el público la vea en un rol diferente, donde mostrará su personalidad auténtica y su talento para el escenario en vivo.

