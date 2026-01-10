Médicos en Irán denuncian hospitales saturados tras dos semanas de protestas

Mientras las protestas en Irán continúan y las autoridades de ese país han lanzado advertencias coordinadas a los manifestantes, fuentes médicas en dos hospitales le dijeron a la BBC que sus instalaciones estaban saturadas con heridos.

Un doctor señaló que un hospital oftalmológico en la capital, Teherán, está en crisis.

Un médico, en otro centro de salud, indicó que no tenían suficientes cirujanos para atender el flujo de pacientes.

El viernes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que Irán está en “un problema serio” y le advirtió a su liderazgo que “mejor no empiece a disparar porque nosotros también comenzaremos a disparar”.

En una carta dirigida al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el gobierno iraní culpó a EE.UU. de convertir las protestas en lo que calificó como “actos violentos subversivos y vandalismo generalizado”.

Líderes internacionales han hecho un llamado para que el derecho a la protesta pacífica sea protegido.

Las movilizaciones contra el gobierno se han realizado en docenas de ciudades.

Dos grupos defensores de los derechos humanos han reportado la muerte de al menos 50 manifestantes.

Servicios desbordados

La BBC y varios medios de comunicación internacionales tienen prohibido informar desde Irán, donde se ha registrado un bloqueo casi total de internet desde el jueves en la noche, lo que dificulta la obtención y verificación de información.

El viernes en la noche, un doctor, desde Irán, contactó a la BBC a través del servicio de internet del satélite Starlink.

Indicó que el Hospital Farabi, el principal centro oftalmológico de Teherán se encuentra en crisis, con los servicios de emergencia desbordados.

Las admisiones de pacientes y las cirugías que no sean de emergencia han sido suspendidas.

La BBC también obtuvo, el jueves, un mensaje de video y audio de un médico en un hospital de la ciudad de Shiraz, en el suroccidente del país.

En la grabación el galeno señaló que numerosos heridos estaban siendo llevados a ese centro de salud, pero que no había suficientes cirujanos para atender ese flujo de pacientes.

Informó que varios de los heridos presentan lesiones causadas por disparos en la cabeza y en los ojos.

Un profesional de la salud de otro hospital en Teherán también le dijo a la BBC que entre las heridas que presentan sus pacientes hay lesiones causadas por balas.

Detenciones masivas

Desde que las protestas comenzaron, el 28 de diciembre, al menos 50 manifestantes y 15 miembros de los cuerpos de seguridad han muerto, de acuerdo con la Agencia de Activistas por los Derechos Humanos (HRANA, por sus siglas en inglés), una organización no gubernamental con base en EE.UU.

Según el grupo, más de 2,311 personas han sido arrestadas.

Middle East Images / AFP via Getty Images: Manifestantes en las calles de Kermanshah, ciudad ubicada en el occidente del país, el 8 de enero.

La organización no gubernamental Derechos Humanos Irán, con sede en Noruega, señaló que 51 manifestantes, incluyendo nueve niños, habían muerto.

El servicio iraní de la BBC habló con los familiares de 22 de ellos y confirmaron sus identidades.

Stéphane Dujarric, portavoz del secretario general de las Naciones Unidas dijo que esa organización se encontraba perturbada por la pérdida de vidas.

“La gente en cualquier lugar del mundo tiene un derecho a manifestar pacíficamente y los gobiernos tienen una responsabilidad de proteger ese derecho y garantizar que sea respetado”, indicó el funcionario.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, el primer ministro británico, Keir Starmer, y el canciller alemán, Friedrich Merz, emitieron un comunicado conjunto en el que señalan que “las autoridades iraníes tienen la responsabilidad de proteger a su propia población y deben permitir que se ejerza la libertad de expresión y la concentración pacífica sin temor a que haya represalias”.

“Elementos destructivos”

El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, se mostró desafiante en una alocución televisada el viernes.

“La República Islámica llegó al poder por la sangre de cientos de miles de personas honorables y no retrocederá ante aquellos que nieguen eso”, declaró.

Posteriormente, en un mensaje pronunciado en un encuentro con seguidores que fue transmitido por la televisión estatal, Jamenei reiteró que Irán “no eludirá tener que tratar con elementos destructivos”.

Oficina de prensa del líder iraní/ Handout/Anadolu vía Getty Images: El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, habló, el 9 de enero, en una reunión con residentes de la ciudad de Qom, en el marco del aniversario del levantamiento que llevó a la caída del Sha, ocurrida en enero de 1977.

Por su parte, el hijo del último sha de Irán, Reza Pahlavi, calificó las protestas del viernes como “magníficas” e urgió a los iraníes a continuar con movilizaciones selectivas el fin de semana.

“Nuestro objetivo ya no es solo salir a las calles. El objetivo es preparar la toma de los centros de las ciudades”, indicó Pahlavi -quien vive en EE.UU.- en un video en las redes sociales.

Pahlavi, una de las figuras de la oposición más conocidas en el ámbito internacional, señaló que se está preparando para regresar al país.

El exembajador británico en Irán, Simon Gass, le dijo a la BBC que “realmente no deberíamos adelantarnos demasiado” al hablar de un cambio de régimen.

Señaló que la falta de una oposición organizada dentro de Irán significa que las personas no tienen a alguien a quien puedan adherirse que pueda presentar una alternativa al régimen tal como está.

Gass añadió que, sin embargo, estas protestas son diferentes a las anteriores, pues están trayendo “un movimiento de manifestantes mucho más amplio de lo que solíamos ver en el pasado”, impulsado por la sensación de la gente común de que “es casi imposible llegar a fin de mes por el desastre de la economía”.

“Los golpearemos muy fuerte”

El viernes, en la Casa Blanca, Trump dijo que su gobierno sigue la situación en Irán con cuidado.

“Me parece que la gente está tomando el control de ciertas ciudades que nadie pensó que fuera posible hace apenas unas semanas”, señaló el mandatario.

Repitió advertencias anteriores hechas al liderazgo iraní: “Los golpearemos muy fuerte, donde duele”.

Alex Wong/Getty Images: Trump se ha pronunciado sobre la situación en Irán.

Añadió que cualquier involucramiento de EE.UU. no significaba “botas en el terreno”.

El jueves, Trump había dicho que “les he dejado saber que, si empiezan a matar gente, que es lo que tienden a hacer durante sus disturbios (…) les vamos a golpear muy duro”.

El viernes, el gobierno estadounidense señaló que el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, estaba “delirando” tras haber acusado a Israel y a Washington de promover las protestas.

“Este pronunciamiento refleja un intento delirante de desviar la atención de los desafíos enormes que el régimen iraní enfrenta en casa”, indicó un portavoz del Departamento de Estado de EE.UU. en respuesta a los comentarios del ministro Araghchi.

El sábado, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, publicó en la red social X que “EE.UU. apoya al pueblo valiente de Irán”.

Retórica endurecida

El activista político Taghi Rahmani, quien pasó 14 años en prisión en Irán y cuya esposa, la Nobel de la Paz Narges Mohammadi, volvió a ser arrestada en diciembre, le dijo a la BBC que dudaba del apoyo estadounidense.

“Creemos que la intervención extranjera hará a la oposición dependiente”, indicó.

“Cuando la oposición es dependiente, tienes que sacrificar los intereses nacionales por ese gobierno. Eso no será aceptable para el pueblo iraní”, agregó.

Las autoridades de seguridad y del poder judicial de Irán emitieron el viernes una serie de advertencias coordinadas dirigidas a los manifestantes.

En ellas, se nota una retórica endurecida que se hace eco de un mensaje previo de “no clemencia” hecho por el principal cuerpo de seguridad del país, el Consejo Superior de Seguridad Nacional.

Ese órgano dijo que “acciones legales necesarias y decisivas serán tomadas” en contra de los manifestantes, a quienes calificó “vándalos armados” e “interruptores de la paz y la seguridad”.

El brazo de inteligencia de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica afirmó que no toleraría lo que describió como “actos terroristas” y que continuará sus operaciones “hasta la derrota completa del plan del enemigo”.

Con información de Soroush Negahdari

