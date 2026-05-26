Votantes elegibles en California deben enviar este martes 26 de mayo sus boletas por correo

A una semana de las primarias, líderes estatales pidieron a los votantes elegibles que manden sus boletas por correo a más tardar este martes 26 de mayo para asegurarse de que sean contabilizadas en el proceso del 2 de junio.

La petición se debe a un cambio reciente en la forma en que el Servicio Postal de los Estados Unidos (USPS) procesa el correo.

Los paquetes depositados en las oficinas de correo y en los buzones del USPS ubicados a 50 millas (80 kilómetros) de un centro regional ahora se recogen al día siguiente.

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De acuerdo con los funcionarios, esto significa que las papeletas enviadas por correo y depositadas el día de las elecciones, el 2 de junio, no tendrán matasello hasta el día siguiente.

En las elecciones de California, para que las papeletas sean válidas para el recuento de votos, deben tener el matasellos del 2 de junio como máximo.

Otras opciones disponibles

En caso de no poder enviar sus boletas electorales este martes 26 de mayo, como se recomienda, no debe preocuparse porque los votantes del estado todavía tienen otras opciones.

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Se pueden depositar las boletas electorales en un centro de votación o en una urna, además de acudir a una oficina de correos para solicitar que se le ponga el matasellos a su papeleta.

En las primarias del 2 de junio destacan dos contiendas importantes: la carrera por la alcaldía de Los Ángeles y la elección para gobernador de California.

En caso de votar en persona, los electores elegibles tienen la oportunidad de acudir hasta las 8:00 p.m. del dia de las elecciones.

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Si no está registrado para votar, puede solicitar su boleta electoral el mismo día en su centro de votación más cercano a su domicilio, con un voto condicionado a que sea verificado.

Si vota en persona, tendrá hasta las 8 p. m. del día de las elecciones. Si no se ha registrado para votar, puede hacerlo el mismo día en su centro de votación local.

Desde el sábado 23 de mayo abrieron 122 centros de votación en el condado de Los Ángeles, sitios a los que puede acudir a entregar su boleta, o bien emitir su voto de forma personal.

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Los centros de votación en el condado de Los Ángeles permanecen abiertos diariamente en un horario de 10:00 a.m. a 7:00 p.m.

En el condado de Los Ángeles, para encontrar el centro de votación más cercano a su hogar, puede consultar este enlace.

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