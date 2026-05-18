Vence el plazo este lunes para inscribirse como votante para primarias de California

Los votantes de California tienen hasta este lunes para registrarse y recibir su boleta por correo; para el trámite, pueden acudir a edificios gubernamentales

FILE - In this Oct. 22, 2018, file photo, mail-in ballots are placed in bins to be processed after arriving at the Sacramento County Registrar of Voters in Sacramento, Calif. The California Assembly on Thursday, June 18, 2020, sent Gov. Gavin Newsom a bill to require county election officials to mail a ballot to every registered voter in the state, which would cement into law the Democratic governor's earlier order to mail out ballots statewide in response to the coronavirus outbreak. Newsom, citing health risks, announced in early May that the state will send every voter a mail-in ballot for the November contest, but that order has been challenged in court. (AP Photo/Rich Pedroncelli, File)

Los votantes registrados reciben las boletas electorales por correo. Crédito: Rich Pedroncelli | AP

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Por  Ricardo Roura

Este lunes 18 de mayo vence el plazo para inscribirse como votante y recibir por correo la boleta para participar en las primarias de California.

Si usted no está seguro de su condición de registro como votante, puede consultar este enlace para verificar que puede participar en las elecciones del 2 de junio.

La Secretaría de Estado de California tiene toda la información necesaria para que los residentes del estado puedan inscribirse como votantes.

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Los residentes interesados en inscribirse también pueden acudir a edificios gubernamentales, como bibliotecas, oficinas del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) y centros electorales de los condados, donde en la mayoría de ellos pueden completar el trámite.

Cada votante registrado y activo en California tiene la oportunidad de recibir la papeleta electoral por correo y aprovechar la oportunidad de devolverla a tiempo por este medio para que sea contabilizada en las primarias.

Los votantes elegibles que no cumplan con la fecha límite de este lunes no recibirán la boleta por correo. Sin embargo, podrán votar en persona en un centro de votación, a partir del 23 de mayo en el condado de Los Ángeles.

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Las boletas serán procesadas y contabilizadas una vez que la oficina electoral del condado complete el proceso de verificación del registro del votante.

En la ley de California tiene considerado el registro de votantes el mismo día, que es conocido como registro condicional.

Cómo emitir su voto

En las primarias de California se incluye una extensa lista de contiendas que son sometidas al voto de los residentes elegibles, como la elección para gobernador de California, y otros cargos estatales.

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En Los Ángeles, está en juego la elección de la alcaldía de la ciudad, así como otras contiendas locales importantes, que definirán a los candidatos que avanzarán a las elecciones generales de noviembre.

Después de ser llenadas y firmadas, las boletas pueden devolverse a la oficina electoral del condado por correo o depositarse en una de las más de 400 urnas oficiales de entrega de boletas. Se pueden entregar también, a partir del 23 de mayo, en los centros de votación.

An official ballot drop box is seen Wednesday, Oct. 14, 2020, in Santa Clarita, Calif. For the first time, all of California's more than 21 million active registered voters got a ballot in the mail that they can fill out in their own homes. While only you can complete your ballot, anyone can return it for you. (AP Photo/Marcio Jose Sanchez)
Los electores pueden depositar sus boletas en los buzones oficiales.
Crédito: Marcio Jose Sanchez | AP

Cuando los votantes enviaron sus boletas por correo o las entregaron en una urna o en un centro de votación, pueden rastrear sus papeletas a través de este portal.

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Si una boleta tiene matasellos de la fecha de la elección, el 2 de junio, y se recibe dentro de los siete días siguientes, las autoridades electorales la procesarán, verificarán y contabilizarán.

La Oficina de Registros del Condado de Los Ángeles recomendó enviar las boletas por correo al menos siete días antes del día de las elecciones.

Antes de enviar sus papeletas electorales, los votantes deben verificar lo siguiente:

  • Colocar la(s) tarjeta(s) de la boleta marcada dentro del sobre oficial de devolución.
  • Cerrar bien el sobre oficial de devolución.
  • Firmar y colocar la fecha en la parte posterior del sobre oficial de devolución.

Para encontrar un buzón electoral oficial, el condado de Los Ángeles ofrece un mapa con un buscador para localizar el más cercano a su domicilio, en este enlace.

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Los buzones están disponibles para los electores desde 29 días antes de la elección y cierran a las 8:00 p.m. el día de las primarias.

Para conocer la información para votantes en otros condados del sur de California, se puede encontrar en los siguientes enlaces:

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