Vence el plazo este lunes para inscribirse como votante para primarias de California

Este lunes 18 de mayo vence el plazo para inscribirse como votante y recibir por correo la boleta para participar en las primarias de California.

Si usted no está seguro de su condición de registro como votante, puede consultar este enlace para verificar que puede participar en las elecciones del 2 de junio.

La Secretaría de Estado de California tiene toda la información necesaria para que los residentes del estado puedan inscribirse como votantes.

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Los residentes interesados en inscribirse también pueden acudir a edificios gubernamentales, como bibliotecas, oficinas del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) y centros electorales de los condados, donde en la mayoría de ellos pueden completar el trámite.

Cada votante registrado y activo en California tiene la oportunidad de recibir la papeleta electoral por correo y aprovechar la oportunidad de devolverla a tiempo por este medio para que sea contabilizada en las primarias.

Los votantes elegibles que no cumplan con la fecha límite de este lunes no recibirán la boleta por correo. Sin embargo, podrán votar en persona en un centro de votación, a partir del 23 de mayo en el condado de Los Ángeles.

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Las boletas serán procesadas y contabilizadas una vez que la oficina electoral del condado complete el proceso de verificación del registro del votante.

En la ley de California tiene considerado el registro de votantes el mismo día, que es conocido como registro condicional.

Cómo emitir su voto

En las primarias de California se incluye una extensa lista de contiendas que son sometidas al voto de los residentes elegibles, como la elección para gobernador de California, y otros cargos estatales.

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En Los Ángeles, está en juego la elección de la alcaldía de la ciudad, así como otras contiendas locales importantes, que definirán a los candidatos que avanzarán a las elecciones generales de noviembre.

Después de ser llenadas y firmadas, las boletas pueden devolverse a la oficina electoral del condado por correo o depositarse en una de las más de 400 urnas oficiales de entrega de boletas. Se pueden entregar también, a partir del 23 de mayo, en los centros de votación.

Los electores pueden depositar sus boletas en los buzones oficiales. Crédito: Marcio Jose Sanchez | AP

Cuando los votantes enviaron sus boletas por correo o las entregaron en una urna o en un centro de votación, pueden rastrear sus papeletas a través de este portal.

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Si una boleta tiene matasellos de la fecha de la elección, el 2 de junio, y se recibe dentro de los siete días siguientes, las autoridades electorales la procesarán, verificarán y contabilizarán.

La Oficina de Registros del Condado de Los Ángeles recomendó enviar las boletas por correo al menos siete días antes del día de las elecciones.

Antes de enviar sus papeletas electorales, los votantes deben verificar lo siguiente:

Colocar la(s) tarjeta(s) de la boleta marcada dentro del sobre oficial de devolución.

dentro del sobre oficial de devolución. Cerrar bien el sobre oficial de devolución.

oficial de devolución. Firmar y colocar la fecha en la parte posterior del sobre oficial de devolución.

Para encontrar un buzón electoral oficial, el condado de Los Ángeles ofrece un mapa con un buscador para localizar el más cercano a su domicilio, en este enlace.

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Los buzones están disponibles para los electores desde 29 días antes de la elección y cierran a las 8:00 p.m. el día de las primarias.

Para conocer la información para votantes en otros condados del sur de California, se puede encontrar en los siguientes enlaces:

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