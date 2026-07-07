Demócratas exigen respuestas por acuerdo entre Trump y el IRS que podría proteger a sus empresas

Los principales senadores del Partido Demócrata solicitaron explicaciones a varias empresas vinculadas al presidente Donald Trump tras conocerse los alcances de un acuerdo judicial firmado entre la administración federal y el mandatario, el cual podría impedir futuras reclamaciones fiscales contra compañías relacionadas con su familia.

De acuerdo con información publicada por CBS News, las senadoras Elizabeth Warren, junto con el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, y el senador Ron Wyden, enviaron cartas a 11 empresas para conocer si consideran que el acuerdo también las protege de auditorías o procesos del Servicio de Impuestos Internos (IRS).

Senadores cuestionan posible inmunidad fiscal

El convenio, firmado el pasado 19 de mayo por el fiscal general interino Todd Blanche como parte de un acuerdo para resolver una demanda presentada por Trump, establece que el IRS no podrá presentar reclamaciones relacionadas con declaraciones fiscales entregadas antes de la entrada en vigor del acuerdo contra Trump, sus hijos Donald Trump Jr. y Eric Trump, así como la Organización Trump.

Sin embargo, el documento también menciona que la protección alcanza a “empresas matrices, subsidiarias, filiales o relacionadas”, lo que despertó inquietud entre los legisladores demócratas.

“El público merece transparencia sobre el alcance de esta carta de impunidad para las empresas afines a Trump”, escribieron Warren, Schumer y Wyden en las cartas enviadas a las compañías.

Entre las firmas consultadas figuran World Liberty Financial, American Bitcoin, Polymarket, Kalshi, 1789 Capital, Powerus, Foundation Future Industries, Tag Air y Kaz Resources, entre otras, todas con algún vínculo empresarial o de asesoría con integrantes de la familia Trump.

Empresas ligadas a Trump, bajo escrutinio

Los legisladores también pidieron a la Organización Trump aclarar si considera que el acuerdo le concede inmunidad frente a futuras auditorías, sanciones civiles o procesos federales relacionados con hechos ocurridos antes del convenio.

Según las más recientes declaraciones financieras citadas por el medio antes citado, el presidente obtuvo más de $1,000 millones durante el último año únicamente por inversiones en criptomonedas, incluyendo su participación en World Liberty Financial y en monedas meme.

Por su parte, un portavoz del Departamento de Justicia defendió el acuerdo y aseguró que este tipo de cláusulas forman parte de la práctica habitual durante la resolución de auditorías y revisiones fiscales, aunque evitó precisar qué empresas están cubiertas por la disposición.

Debido a que los demócratas son minoría en el Senado, carecen de facultades para obligar legalmente a las empresas o a la familia Trump a responder los cuestionamientos; sin embargo, el caso ha abierto un nuevo frente de debate sobre la transparencia, el alcance del acuerdo y los posibles conflictos de interés alrededor de los negocios del presidente.

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