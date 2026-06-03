Polémica por acuerdo fiscal de Trump: cuestionan blindaje legal para su familia

Las tensiones políticas en Washington volvieron a escalar luego de que el fiscal general interino, Todd Blanche, confirmara que el Departamento de Justicia no administrará el controvertido fondo de compensación de $1,800 millones de dólares vinculado al acuerdo alcanzado entre el presidente Donald Trump y el Servicio de Impuestos Internos (IRS).

Aunque el gobierno dio marcha atrás en la implementación del fondo, una parte clave del acuerdo sigue vigente: Trump, sus familiares y las empresas relacionadas permanecerán protegidos frente a auditorías fiscales y acciones de cumplimiento vinculadas con declaraciones de impuestos presentadas antes del acuerdo extrajudicial firmado el mes pasado.

La situación generó una fuerte confrontación durante una audiencia en la Cámara de Representantes, donde la congresista demócrata Rosa DeLauro cuestionó duramente el alcance de las protecciones otorgadas al mandatario.

“En pocas palabras, le acaban de otorgar a la familia del presidente una inmunidad fiscal por un valor aproximado de $100 millones”, afirmó DeLauro.

La cifra mencionada por la legisladora hace referencia a una estimación publicada por The New York Times sobre una posible obligación tributaria que Trump habría enfrentado como resultado de una auditoría pendiente del IRS.

Choque entre demócratas y el DOJ

Blanche rechazó de manera inmediata las acusaciones y sostuvo que el acuerdo no representa una inmunidad fiscal especial para el presidente ni para sus familiares.

“No es cierto”, respondió el funcionario.

El fiscal explicó que la cancelación de auditorías pasadas suele formar parte de acuerdos negociados con el IRS y aseguró que el documento no contempla beneficios futuros.

“No otorga ningún tipo de inmunidad futura al presidente, a su familia ni a sus organizaciones”, declaró.

Sin embargo, DeLauro insistió en que el acuerdo representa un trato preferencial y también cuestionó los vínculos previos de Blanche con Trump, recordando que había trabajado como abogado defensor del mandatario antes de asumir funciones en el gobierno.

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