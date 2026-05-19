El IRS queda imposibilitado para investigar a Donald Trump, su familia o empresas, por líos fiscales

Un acuerdo establecido entre el Departamento de Justicia (DOJ) y Donald Trump impulsó al presidente de la nación a abstenerse de continuar adelante con una demanda, a través de la cual exigía al Servicio de Impuestos Internos (IRS) una compensación de $10,000 millones de dólares por haber filtrado, sin autorización, sus declaraciones de impuestos durante el primer mandato en que gobernó.

A finales de enero, los abogados del magnate neoyorquino y de sus vástagos Donald y Eric acudieron a un tribunal federal con sede en Florida para presentar la querella a título personal haciendo a un lado su cargo como jefe de la nación.

“El IRS permitió erróneamente que un empleado rebelde y motivado políticamente filtrara información privada y confidencial sobre el presidente Trump, su familia y la Organización Trump al New York Times, ProPublica y otros medios de comunicación de izquierda, la cual fue luego divulgada ilegalmente a millones de personas. El presidente Trump continúa responsabilizando a quienes perjudican a Estados Unidos y a los estadounidenses,” señalaba parte deun comunicado emitido por el equipo legal de Trump.

Sin embargo, el sitio Politico dio a conocer que el republicano de 79 años logró un acuerdo muy benéfico para su causa y de esa manera desistió de continuar adelante.

El Servicio de Impuestos Internos sufrió un duro revés a través de un acuerdo exigido por Donald Trump. (Crpedito: Patrick Semansky / AP)

En primera instancia se solicitó crear un fondo cercano a $1,800 millones de dólares para compensar a personas u organizaciones que presuntamente han sido “instrumentalizadas” por administraciones anteriores.

Uno de los puntos controversiales es que dicho fondo beneficiaría a los aliados del mandatario, incluidos los rijosos que ingresaron violentamente al Capitolio 6 de enero de 2021, con el objetivo de impedir el reconocimiento de Joe Biden como ganador de las elecciones presidenciales en 2020.

Además, se asegura que, en el documento firmado por Todd Blanche, fiscal general interino, el gobierno federal presuntamente tiene “PROHIBIDO y LIMITADO PARA SIEMPRE” procesar o llevar a cabo “reclamaciones o investigaciones” derivadas de asuntos pendientes ante el IRS, incluidas las declaraciones de impuestos presentadas por Donald Trump previo a que se alcanzara el acuerdo, el cual se extiende para su familia, fideicomisos, empresas y demás entidades afiliadas.

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