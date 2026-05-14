Juez frena uso de datos fiscales de inmigrantes por parte del ICE

Un juez federal suspendió temporalmente un intento de la administración Trump para permitir que autoridades migratorias accedieran a información fiscal de inmigrantes registrada ante el Servicio de Impuestos Internos (IRS).

La decisión judicial representa un nuevo revés para la estrategia migratoria impulsada desde la Casa Blanca, que busca utilizar herramientas fiscales para identificar y localizar a personas sin un estatus legal.

De acuerdo con información publicada por The New York Times, funcionarios del gobierno también analizan cambios en el sistema de identificación tributaria conocido como ITIN, utilizado por millones de personas que no cuentan con número de Seguro Social.

Actualmente, estos códigos permiten a inmigrantes, trabajadores extranjeros y personas sin residencia permanente cumplir con sus obligaciones fiscales, abrir cuentas bancarias e incluso tramitar licencias de conducir en algunos estados.

Sin embargo, la propuesta del gobierno de Trump contempla modificar esos códigos para diferenciar específicamente a inmigrantes.

Gobierno busca identificar estatus migratorio

Según fuentes citadas por el mismo medio, la administración analiza exigir que ciertos contribuyentes revelen explícitamente su situación migratoria ante el IRS.

La medida podría desalentar a miles de personas a presentar impuestos por miedo a compartir información sensible con autoridades migratorias.

Además, el proyecto surge después de un intento previo del gobierno federal para incluir preguntas directas sobre estatus migratorio en formularios fiscales.

Aunque todavía no existe una decisión definitiva, expertos advierten al medio citado que la estrategia podría afectar la confianza de comunidades inmigrantes en el sistema tributario estadounidense.

Cabe recordar que la información fiscal está protegida por estrictas leyes de confidencialidad y normalmente no puede compartirse con agencias de inmigración, salvo en casos excepcionales.

Organizaciones alertan sobre impacto en inmigrantes



La decisión del juez ocurre después de que defensores de derechos civiles denunciaran que el intercambio de datos entre el IRS y el ICE podría utilizarse para facilitar deportaciones masivas.

Diversas organizaciones sostienen que millones de inmigrantes pagan impuestos cada año utilizando números ITIN, aportando miles de millones de dólares a la economía estadounidense.

Hasta ahora, ni el Departamento del Tesoro ni el IRS han ofrecido declaraciones públicas detalladas sobre las posibles modificaciones.

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