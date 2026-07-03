Ganancias de Trump con criptomonedas reavivan dudas sobre los impuestos que debería pagar

La más reciente declaración financiera del presidente Donald Trump volvió a colocar sus negocios de criptomonedas bajo los reflectores. El documento revela ingresos por alrededor de $1,400 millones provenientes de proyectos vinculados a activos digitales, una cifra que ahora alimenta el debate sobre cuánto debería pagar en impuestos y qué tan transparente es la estructura financiera que respalda esas ganancias.

De acuerdo con un análisis publicado por CBS News, expertos en materia fiscal coinciden en que esos ingresos estarían sujetos al pago de impuestos federales. Sin embargo, la falta de información sobre cómo están organizadas las empresas relacionadas con Trump hace prácticamente imposible calcular con precisión cuál sería su obligación tributaria.

Una factura fiscal que podría superar los $250 millones

Especialistas consultados por CBS News estiman que el presidente podría enfrentar una factura fiscal de al menos $250 millones, aunque el monto podría ser considerablemente mayor.

Si la totalidad de los $1,400 millones se gravara como ingreso personal bajo la tasa máxima federal del 37%, Trump tendría que pagar alrededor de $518 millones al Servicio de Impuestos Internos (IRS), sin considerar deducciones, pérdidas fiscales u otros mecanismos legales.

No obstante, el profesor de Derecho Omri Marian, experto en tributación de criptomonedas, explicó que la información pública disponible no permite determinar cómo fueron obtenidos esos recursos.

“Lo que sabemos es que le fue muy bien, pero desconocemos cómo está estructurada la titularidad real. Es como mirar una caja negra sin poder ver lo que hay dentro”, declaró Marian a CBS News.

La estructura de sus negocios mantiene las dudas

Según la declaración financiera, aproximadamente $625 millones provienen de regalías relacionadas con la criptomoneda $TRUMP, mientras que más de $590 millones corresponden a ganancias obtenidas por World Liberty Financial, empresa de criptomonedas cofundada por Trump y algunos de sus hijos.

La Casa Blanca evitó responder preguntas sobre si esos ingresos fueron declarados como persona física o mediante sociedades corporativas, un aspecto clave para determinar la carga tributaria.

Además, el medio citado recordó que Trump continúa sin publicar sus declaraciones de impuestos, a diferencia de la práctica seguida por varios expresidentes estadounidenses.

El debate también cobró fuerza tras conocerse un acuerdo alcanzado entre el Departamento de Justicia y el IRS para resolver una demanda presentada por Trump por la filtración de sus declaraciones fiscales en 2020. Aunque ese convenio contemplaba un fondo superior a $1,700 millones, posteriormente fue suspendido por un juez federal y finalmente descartado por el gobierno.

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