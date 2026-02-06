¿Por qué? El Hyundai Kona EV se detiene en EE.UU. hasta 2027

Los planes de electrificación en Estados Unidos atraviesan un momento de ajuste, y Hyundai acaba de confirmarlo con una decisión estratégica que afecta directamente a uno de sus modelos más accesibles.

El fabricante surcoreano optó por no lanzar el Hyundai Kona EV como modelo 2026 en el mercado estadounidense, una pausa que no implica su desaparición, sino una reorganización de su oferta eléctrica.

En lugar de introducir una actualización, Hyundai mantendrá a la venta el Kona EV 2025, que continuará disponible en los concesionarios con un precio aproximado de $33,000 dólares. La razón principal detrás de esta medida es clara: existe un volumen considerable de inventario sin vender, lo que hace innecesario sumar una nueva versión en el corto plazo.

Inventario elevado y costos de importación

El Kona EV es el vehículo eléctrico de entrada de Hyundai en Estados Unidos, pero también es uno de los pocos que no se fabrica localmente.

El modelo se importa desde Corea del Sur, lo que implica mayores costos logísticos y una exposición directa a los aranceles de importación.

Ante este escenario, Hyundai prefirió utilizar el año modelo 2026 como un período para descongestionar inventarios, reducir gastos y evitar una sobreoferta que termine afectando aún más la rentabilidad del producto. Desde la perspectiva de la marca, lanzar una actualización con unidades 2025 acumuladas en los lotes no tendría sentido comercial.

El desempeño del Kona EV en cifras

Más allá de la estrategia interna, los números reflejan un problema más amplio. Según datos de Cox Automotive, Hyundai vendió 3,011 unidades del Kona EV en 2025, lo que representa una caída del 41% frente a las cifras registradas en 2024. Este descenso coloca al modelo en una posición complicada dentro del portafolio eléctrico de la marca.

Entre los factores que explican esta baja se encuentra la eliminación de los créditos fiscales federales para algunos vehículos eléctricos, así como el aumento de los aranceles de importación.

A esto se suma un mercado estadounidense que muestra señales claras de desaceleración en la adopción de autos 100% eléctricos, especialmente en los segmentos más accesibles.

Interior del Hyundai Kona EV 2026. Crédito: Hyundai. Crédito: Cortesía

Competencia externa e interna

El Hyundai Kona EV no solo enfrenta presión por parte de rivales directos como el Nissan Leaf o el Chevrolet Equinox EV, sino también dentro de la propia gama de la marca.

Modelos como el Ioniq 5 han captado gran parte del interés del público gracias a un diseño más llamativo, mayor espacio y mejores cifras de desempeño.

Con una diferencia de precio cercana a los $3,000 dólares, muchos compradores han optado por subir de categoría dentro de la misma marca, dejando al Kona EV en una posición intermedia difícil de sostener. Aunque ambos modelos apuntan a públicos distintos, la percepción de mayor valor del Ioniq 5 ha terminado afectando directamente las ventas del Kona.

Hyundai no abandona su apuesta eléctrica

Pese a este movimiento, Hyundai insiste en que el Kona EV no está descartado. La pausa del modelo 2026 forma parte de una estrategia para replantear su posicionamiento y regresar con una propuesta más sólida. La marca ya confirmó que el Hyundai Kona EV 2027 llegará con cambios importantes tanto en diseño como en rendimiento.

Hyundai Kona EV 2026. Crédito: Hyundai. Crédito: Cortesía

Este relanzamiento buscará responder a un consumidor más exigente, que compara autonomía, tecnología y precio con mayor detalle debido a la creciente oferta de vehículos electrificados, incluyendo híbridos e híbridos enchufables.

2027, un año decisivo

El regreso del Kona EV no ocurrirá en un momento sencillo. Para 2027, varios fabricantes ya anunciaron nuevos modelos eléctricos y soluciones híbridas con precios más competitivos. La presión por ofrecer productos accesibles y atractivos será mayor, especialmente en un mercado donde la combustión interna sigue dominando las ventas.

Hyundai deberá encontrar el equilibrio entre innovación, costo y diferenciación si quiere que el Kona EV recupere relevancia. La pausa de 2026 es, en esencia, una apuesta a largo plazo: limpiar el terreno hoy para intentar un regreso más fuerte mañana.

