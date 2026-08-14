¿Puede un oficial de tránsito obligarte a abrir la guantera del auto? Lo que dice la ley en EE.UU.

Durante una parada de tráfico en Estados Unidos, un oficial de tránsito está en potestad (y deber) de solicitar los documentos pertinentes, hacer preguntas vinculadas al motivo de la detención y tomar las medidas de seguridad que sean oportunas. Sin embargo, registrar cualquier parte del auto, incluyendo la guantera, no es una de sus libertades.

Según la firma de abogados My Rights Law, que opera en California, la Cuarta Enmienda protege a las personas frente a registros y confiscaciones irrazonables. Sin embargo, legislación estadounidense contempla varias excepciones que pueden permitir una inspección sin una orden judicial.

Esto significa que la solicitud de un oficial de tránsito para abrir la guantera del auto depende de las circunstancias concretas.

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¿Puede un oficial de tránsito registrar la guantera del auto?

No de manera automática. Es decir, una infracción de tránsito, como exceder el límite de velocidad o tener una luz defectuosa, no convierte por sí sola todo el vehículo en objeto de registro.

La Corte Suprema ha establecido que los registros de automóviles sin orden pueden estar permitidos bajo determinadas circunstancias.

Por ejemplo, en Arizona v. Gant, la histórica sentencia dictada en 2009, el tribunal determinó que un registro del vehículo después de un arresto solo puede realizarse bajo ciertas condiciones: cuando el detenido todavía puede acceder al compartimento de pasajeros o cuando existe una razón para creer que el vehículo contiene pruebas relacionadas con el delito por el que fue arrestado.

Esto es importante, porque no todos los registros de vehículos durante una parada tienen la misma justificación legal.

Una de las principales excepciones es la causa probable. Si existen hechos concretos que permiten creer razonablemente que dentro del vehículo hay evidencia de un delito o contrabando, la policía puede tener autoridad para registrar el automóvil sin obtener previamente una orden.

El equipo de abogados Cron, Israels & Stark explica: si durante la interacción el agente obtiene información objetiva que apunta a la presencia de drogas, armas u otra evidencia relacionada con un delito, la situación es muy diferente de una parada rutinaria sin indicios adicionales.

¿Y si el oficial pide abrirla para buscar los documentos?

Aquí hay una diferencia importante. Si tu registro del vehículo, comprobante de seguro u otros documentos están guardados en la guantera, puedes informar al agente antes de realizar cualquier movimiento.

Una forma prudente de actuar es decir algo como: “Los documentos están en la guantera. ¿Puedo abrirla para entregárselos?”. Esto evita que el movimiento sea interpretado como sospechoso y permite que el oficial sepa exactamente qué vas a hacer.

Pero si el agente quiere abrir la guantera para buscar otras cosas, puedes preguntar cuál es el motivo del registro y manifestar claramente que no das tu consentimiento, sin discutir ni resistirte físicamente.

Decir que no autorizas un registro no impide físicamente que un agente lo realice, si considera que existe una excepción legal que le permite hacerlo. La cuestión de si el registro fue constitucional puede terminar siendo evaluada posteriormente por un tribunal.

Durante una parada de tráfico, lo más recomendable es mantener la calma, cumplir las instrucciones legales y no intentar impedir físicamente un registro. Si consideras que tus derechos fueron vulnerados, puedes buscar asesoramiento jurídico después.

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