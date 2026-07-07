Multas y corte de servicio: la drástica medida de esta compañía de agua en Utah

La compañía de agua Pineview Water Systems, que opera en Utah, anunció un plan que contempla multas económicas y la suspensión del servicio para quienes excedan los límites de consumo.

En este sentido, la empresa informó que aplicará una multa de hasta $500 dólares y cortará el suministro de agua a los residentes que la desperdicien o superen la cuota asignada para el riego de jardines y áreas verdes.

Cabe aclarar que la nueva política está dirigida al uso del llamado suministro secundario de agua, un servicio que muchas viviendas utilizan para regar césped, jardines, árboles y otros espacios exteriores.

Cuando un cliente rebase el límite máximo de consumo permitido, el servicio será suspendido de manera automática. Además, deberá pagar una sanción completa de $500 dólares para recuperar el acceso.

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El consumo dependerá del tamaño de cada vivienda

No todos los hogares tendrán la misma asignación de agua. La cuota será calculada según las dimensiones de cada terreno, especialmente de las áreas destinadas al riego.

Para evitar que los usuarios excedan el límite sin darse cuenta, Pineview Water Systems enviará avisos conforme aumente el consumo. Las cartas de advertencia llegarán cuando el cliente alcance el:

50% de su asignación

75% de la cuota disponible

90% del consumo permitido

Si finalmente se alcanza el 100% del límite, la compañía procederá con la suspensión del servicio secundario y aplicará la multa correspondiente.

Directivos de la compañía han señalado que el crecimiento de la población en Utah representa un reto para garantizar el suministro en los próximos años. Por tal motivo, consideran necesario que los propietarios adopten prácticas de jardinería con menor consumo de agua.

Algunas estrategias pueden ser: reemplazar parte del césped por plantas resistentes a la sequía o instalar sistemas de riego más eficientes.

La medida también se adelanta a la legislación aprobada en Utah en 2022, que exige la instalación gradual de medidores de agua antes de 2030 para controlar con mayor precisión el consumo residencial.

Las medidas para proteger el agua no se limitan a Utah. En Nuevo México, por ejemplo, las autoridades aprobaron recientemente una reforma que incrementó de forma considerable las sanciones por infringir la normativa relacionada con las aguas subterráneas, señala el portal El Universo.

La nueva legislación elevó la multa máxima hasta $3,400 dólares por día para quienes incumplan el código estatal, sustituyendo la antigua penalización de $100 dólares diarios que permanecía vigente desde comienzos del siglo XX.

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