Autos que pueden alertar de un terremoto: cómo funciona la tecnología y qué existe en EE.UU.

Un conductor circula por una autopista cuando una alarma interrumpe la navegación del automóvil: se ha detectado un terremoto y la zona por la que transita podría verse afectada.

La escena parece propia de un vehículo futurista, pero este tipo de tecnología ya existe.

No se trata exactamente de una “alarma antisísmica” incorporada al automóvil ni de un sistema capaz de predecir terremotos. Son servicios conectados que reciben información de redes oficiales de detección sísmica y pueden advertir al conductor cuando se produce un evento que representa un riesgo para su ubicación o su ruta.

Japón, uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo, cuenta con algunos de los ejemplos más avanzados.

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Toyota tiene autos que muestran alertas de terremotos y tsunami

Algunos vehículos Toyota comercializados en Japón incorporan en sus sistemas de navegación el Disaster and Crisis Management Report Service del sistema satelital japonés QZSS, conocido como Michibiki.

La función permite recibir información relacionada con terremotos y tsunamis directamente en la pantalla del vehículo.

Cuando la ubicación actual del auto o la ruta programada se encuentra dentro de una zona afectada por una advertencia, el sistema puede mostrar la información acompañada por una señal sonora o un aviso de voz, según explican los manuales oficiales de Toyota.

La tecnología aparece en documentación actual de modelos japoneses como el Toyota RAV4 2026, GR Yaris, Mirai y Aqua, entre otros.

Esto no significa que todos esos modelos vendidos en otros países tengan la misma función. La disponibilidad depende del mercado, del sistema multimedia y de la infraestructura de alertas existente en cada país.

En Japón los vehículos sí emiten alertas sísmicas directamente en la cabina, pero esto no se debe a sensores propios del automóvil, sino a su avanzada infraestructura de conectividad y navegación. Crédito: Imagen creada con AI | Impremedia

Honda también conecta sus autos con información sísmica

Honda lleva años desarrollando una estrategia similar en Japón. Su plataforma Honda Total Care puede enviar al navegador del vehículo información relacionada con desastres que ocurran cerca del automóvil o sobre la ruta.

Entre los avisos disponibles, se encuentran información sobre terremotos, tsunamis, lluvias intensas, congelamiento de carreteras y otras emergencias.

Honda especifica además que su sistema Internavi puede informar sobre terremotos de intensidad japonesa 5 baja o superior y emitir alertas de tsunami.

La compañía llegó incluso a desarrollar funciones para que, después de un terremoto importante, el vehículo pudiera comunicar su posición a contactos previamente registrados y permitir al conductor informar que se encontraba a salvo.

¿El auto detecta el terremoto?

No. Esta diferencia es fundamental. Estos vehículos no llevan un sismógrafo que predice el terremoto debajo del automóvil. Lo que reciben (y amplifican) es información generada por redes externas de sensores, satélites y organismos especializados.

Un sistema de alerta temprana detecta primero las ondas que se propagan más rápidamente desde el punto donde comenzó el terremoto y calcula qué áreas podrían experimentar posteriormente las sacudidas más fuertes. Dependiendo de la distancia al epicentro, ese proceso puede proporcionar desde unos pocos segundos hasta decenas de segundos de anticipación.

No es una predicción: el terremoto ya comenzó cuando se genera la advertencia.

Qué existe en Estados Unidos

Estados Unidos cuenta con ShakeAlert, el sistema de alerta temprana de terremotos administrado por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). Está operativo en California, Oregon y Washington y cubre a más de 50 millones de residentes y visitantes.

El sistema detecta rápidamente terremotos importantes y puede generar avisos antes de que las sacudidas más fuertes alcancen determinadas localidades. Es más: ShakeAlert también puede activar respuestas automáticas en infraestructuras.

Entre las aplicaciones previstas por USGS se encuentran reducir la velocidad o detener trenes, cerrar válvulas de agua, activar generadores y emitir anuncios de emergencia.

Pero, por ahora, no existe una implementación generalizada de fábrica equivalente en los automóviles vendidos en Estados Unidos. Para la mayoría de los conductores, la advertencia llega a través del teléfono.

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Los Android pueden avisar segundos antes

Google integra directamente las alertas de terremotos en Android. En California, Oregon y Washington, los teléfonos compatibles reciben información de ShakeAlert. El sistema puede advertir al usuario antes de que llegue la sacudida fuerte, aunque Google aclara que no todos los terremotos pueden detectarse y que una alerta podría llegar antes, durante o incluso después de que comiencen los movimientos.

USGS también distribuye alertas mediante el sistema federal Wireless Emergency Alerts (WEA) y aplicaciones como MyShake.

El sistema Android tiene además una red propia de detección disponible en numerosos países, entre ellos Colombia, México, Chile, Argentina, Ecuador, Perú y varios países de Centroamérica. Por lo tanto, una persona que conduce puede recibir una alerta sísmica en su teléfono aunque su automóvil no tenga ninguna función especial relacionada con terremotos.

Qué debe hacer un conductor si comienza un terremoto

La tecnología puede ofrecer algunos segundos de anticipación, pero saber cómo reaccionar continúa siendo fundamental. Si una persona está conduciendo cuando comienza un terremoto, el USGS recomienda reducir la velocidad y detener el vehículo cuidadosamente fuera del tránsito.

No conviene estacionarse debajo o encima de puentes y pasos elevados, debajo de cables eléctricos, junto a árboles, ni debajo de postes o grandes carteles. A su vez, el conductor debe permanecer dentro del vehículo hasta que termine la sacudida.

Al continuar el viaje debe prestar especial atención a grietas en el pavimento, desprendimientos, daños en puentes y otros obstáculos que puedan haber aparecido después del terremoto.

¿Llegarán las alertas sísmicas directamente a más autos?

La tecnología necesaria ya existe. Los vehículos modernos están permanentemente conectados a redes de datos, reciben información de tránsito y clima en tiempo real y pueden actualizar sus sistemas remotamente.

Al mismo tiempo, USGS permite que socios tecnológicos utilicen ShakeAlert para desarrollar productos capaces no solamente de avisar a las personas, sino también de activar automáticamente sistemas y dispositivos antes de que llegue una sacudida fuerte.

La experiencia japonesa muestra uno de los caminos posibles: que la advertencia aparezca directamente en el tablero o pantalla de navegación del automóvil, sin depender de que el conductor consulte el teléfono.

Por ahora, en Estados Unidos, esa “alarma sísmica en el auto” está principalmente en el bolsillo del conductor.

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