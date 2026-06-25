Así funciona la alerta sísmica de Google que te avisa antes de que ocurra un terremoto

Google tiene una herramienta integrada en los teléfonos Android que es capaz de detectar terremotos y enviar una advertencia a los usuarios antes de que el suelo comience a temblar con fuerza.

El sistema demostró su efectividad de forma contundente este 24 de junio, cuando miles de venezolanos recibieron la alerta en sus teléfonos entre 3 y 15 segundos antes de que las ondas más destructivas de los sismos de magnitud 7.2 y 7.5 llegaran a sus ciudades. Lejos de ser una coincidencia, ese aviso fue el resultado de años de desarrollo tecnológico que convierte cada smartphone Android en un sensor sísmico activo.

El sistema que usa 2,000 millones de teléfonos como sismógrafos

El Android Earthquake Alerts System fue lanzado por Google en 2021 con una idea central tan simple como poderosa: si todos los teléfonos Android del mundo tienen acelerómetros, pueden funcionar colectivamente como la red de detección sísmica más grande que ha existido. El acelerómetro es ese sensor que ya conoces porque rota la pantalla cuando giras el teléfono, pero también es capaz de registrar las micro-vibraciones que genera un terremoto antes de que el cuerpo humano pueda percibirlas.

Cuando el acelerómetro de un dispositivo detecta un patrón de vibración inusual, el teléfono envía automáticamente una señal anónima a los servidores de Google. Si múltiples dispositivos en la misma zona geográfica reportan el mismo patrón de forma simultánea, el sistema activa modelos neuronales entrenados con miles de eventos sísmicos reales para confirmar si se trata de un terremoto genuino. En caso afirmativo, la alerta se distribuye de inmediato a todos los dispositivos en el área de riesgo, en cuestión de milisegundos.

Google cuenta actualmente con más de 2,000 millones de dispositivos Android activos en el mundo, lo que convierte a esta red en la infraestructura de detección sísmica más extensa de la historia. En zonas urbanas densamente pobladas, la concentración de estos “sensores” supera con creces a cualquier red sismológica gubernamental tradicional.

La física que hace posible avisar antes de que tiemble

El fundamento técnico de la alerta temprana está en la diferencia de velocidad entre dos tipos de ondas sísmicas. Las ondas P o primarias son las primeras en generarse tras un terremoto, viajan rápido a través de la corteza terrestre y producen poco daño perceptible. Las ondas S o secundarias son más lentas, pero concentran la mayor parte de la energía destructiva del sismo y son las responsables del sacudón que derrumba estructuras.

El sistema de Google detecta las ondas P a través de los acelerómetros y transmite esa información por internet a una velocidad que supera la propagación física de las ondas S. Esto permite que la alerta alcance los dispositivos en zonas más alejadas del epicentro antes de que el movimiento más violento llegue a esas áreas. Cuanto mayor es la distancia al epicentro, mayor es el margen de anticipación que recibe el usuario.

Como referencia de rendimiento, durante un sismo registrado frente a las costas de Almería en 2025, Google distribuyó la alerta a cinco millones de dispositivos en apenas 12.5 segundos desde el inicio del evento. Ese tiempo es comparable al de sistemas nacionales como ShakeAlert, la red oficial de Estados Unidos que opera con 1,675 sensores físicos de alta precisión instalados en el terreno.

Un algoritmo diseñado para no disparar falsas alarmas

Uno de los mayores desafíos técnicos del sistema es distinguir las vibraciones sísmicas del ruido generado por tormentas eléctricas, tráfico pesado o movimientos bruscos del propio teléfono. Para resolverlo, Google utiliza modelos de inteligencia artificial entrenados con miles de eventos sísmicos documentados que analizan el patrón, la frecuencia y la coherencia de las señales recibidas desde múltiples dispositivos al mismo tiempo.

La alerta solo se activa cuando un número mínimo de dispositivos en la misma área confirman simultáneamente un patrón sísmico reconocible, lo que reduce significativamente el margen de error. Desde su lanzamiento, el sistema ha registrado solo tres falsas alarmas en toda su operación global, mientras ha detectado correctamente más de 1,279 terremotos en 98 países entre 2021 y 2024.

La notificación llega en pantalla completa con fondo granate, activa el sonido de emergencia aunque el teléfono esté en silencio e incluye la magnitud estimada, la distancia al epicentro y recomendaciones básicas de seguridad. La función está disponible de forma gratuita en cualquier Android con versión 5 o superior y en muchos dispositivos viene activada por defecto. Para verificarlo, basta con ir a Ajustes, buscar la sección Seguridad y emergencia y confirmar que la opción de alertas de terremotos está encendida.

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