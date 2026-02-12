Es más fácil morir caminando, en bicicleta o en moto que por homicidio en Los Ángeles

A pesar del compromiso público hecho en 2015, de que no habría una sola muerte de peatones, ciclistas o motociclistas como consecuencia de accidentes de tráfico, los resultados de la iniciativa Vision Cero han sido un rotundo fracaso. En el 2025 se perdieron 290 vidas, un aumento del 26% con respecto a 2022. Un total de 150 fallecidos eran peatones.

Activistas y líderes defensores de los derechos de peatones, ciclistas y motociclistas denunciaron que, entre los problemas clave de la problemática se encuentran las demoras burocráticas, la falta de rendición de cuentas y la falta de atención a la violencia vial como una emergencia.

En las escalinatas del edificio del Ayuntamiento de Los Ángeles, al menos un centenar de manifestantes adultos, niños y familias, en silencio representaron sus “muertes” yaciendo sobre el piso de cemento y portando rosas amarillas en honor a cada víctima mortal y fotografías de algunos de ellas.

“Esos cuerpos representaban a las 290 personas que nunca se levantaron este año. En 2025, 290 vidas se perdieron en las calles de Los Ángeles solo el año pasado, y miles más resultaron gravemente heridas”, declaró Damian Kevitt, director ejecutivo de la organización Streets Are for Everyone (SAFE/Las calles son para todos).

Activistas denuncian que estas muertes son evitables. Crédito: Jorge Macías | Impremedia

Kevitt recordó que hace 10 años, el alcalde Eric Garcetti hizo una promesa y firmó un documento ejecutivo que comprometía a la ciudad a eliminar las muertes por accidentes de tráfico para 2025. Eso es lo que decía: no reducirlas, no gestionarlas, no aceptarlas, sino eliminarlas.

Esa promesa se llamó Visión Cero, y en 2026, se ha puesto al descubierto la verdad de su fracaso: en las calles de Los Ángeles murieron casi 300 personas en accidentes de tráfico. De ellas, 97 eran peatones.

“Esto no ocurrió porque Visión Cero fuera una mala idea”, dijo Damián Kevitt. “Ocurrió porque la ciudad se negó a implementarla”.

En efecto, una auditoría independiente publicada en 2023 expuso claramente 13 razones por las que Visión Cero fracasó. Todas apuntan a lo mismo: retrasos, burocracia, falta de rendición de cuentas y la incapacidad de tratar la violencia vial como una emergencia, es decir, como una situación segura.

A diferencia de la violencia vial, los homicidios en la ciudad de Los Ángeles disminuyeron un 14% en 2024 en comparación con 2023, con un total de casos que descendió de 329 a 282, lo que marca una disminución significativa en los delitos violentos.

Esta tendencia a la baja continúa llevando las cifras de homicidios de Los Ángeles a mínimos históricos, acompañadas de una reducción del 19% en las víctimas de disparos, pero no cuando las estadísticas son comparadas con las muertes en las calles por razones de tránsito.

Reprueban a la ciudad de LA

Cuando Streets Are for Everyone (SAFE) calificó el desempeño de Los Ángeles en su respuesta a la seguridad vial, le otorgó una F, un fracaso, porque la gente seguía muriendo en las calles.

“Lo más devastador es que la ciudad de Los Ángeles cuenta con herramientas para salvar vidas ahora mismo: los sistemas para imponer niveles de seguridad de velocidad son legales”, afirmó Damián Kevitt.

De hecho, en San Francisco se implementaron sistemas de seguridad de velocidad y hubo una reducción del 72% en el exceso de velocidad, mientras las muertes por accidentes de tráfico se redujeron un 50%.

Johnny Hale, estudiante de leyes de UCLA y fundador People’s Vision Zero, fue arrestado en diciembre de 2025, después de pintar cruces peatonales en la esquina de las avenidas Kelton y Wilton en Westwood. Tenía una citación por vandalismo, pero su caso fue desestimado durante una audiencia virtual.

“Seamos claros, Visión Cero es una promesa fallida. Fue un fracaso”, describió Hale. “Eso es inaceptable. Lo que hicimos fue pintar cruces peatonales”.

El objetivo de Hale y los miembros de People’s Visions Zero es prevenir las muertes de peatones en accidentes de tránsito en la ciudad, pintando cruces peatonales en intersecciones peligrosas. La práctica no autorizada tiene como objetivo presionar a la ciudad y al condado a mejorar la infraestructura de seguridad para los peatones.

Un concejal responde

El concejal Hugo Soto Martinez, quien representa el Distrito 13 de Los Ángeles, recordó al productor de Hollywood, Robert Joseph George, quien iba en su bicicleta a un gimnasio, cuando fue golpeado por la puerta de un coche que se abrió sobre él, lo que se conoce como “dooring”. Tras el “dooring” o acto de abrir la puerta de un vehículo de motor en el camino de otro usuario de la vía, Robert cayó a la calle y fue inmediatamente atropellado por un vehículo que se aproximaba. El productor murió poco después por un traumatismo craneoencefálico masivo, el 17 de octubre de 2023.

El concejal recordó también a María Valvidia, fundadora de Tacos Delta en el área de Silver Lake. Ella murió el 22 de mayo de 2023 al cruzar la calle en un cruce peatonal en Echo Park.

“Esas muertes son evitables”, afirmó Soto Martinez, quien informó que, en el Distrito 13 construyeron 2.1 millas de carriles exclusivamente para ciclistas.

Respuesta de Karen Bass

Aunque las muertes por accidentes de tráfico han disminuido en los últimos dos años, la alcaldesa Karen Bass dijo que ha tomado medidas para mejorar las condiciones de seguridad en las calles de Los Ángeles.

“Una sola muerte por tráfico sigue siendo demasiado”, enfatizó.

Además de respaldar la implementación de nuevas recomendaciones de la ciudad para fortalecer la seguridad vial y alcanzar los objetivos establecidos en Vision Zero, bajo la dirección de la alcaldesa, el Departamento de Transportación de Los Ángeles (LADOT) ha incrementado la seguridad cerca de las escuelas para los residentes vulnerables, acelerando la instalación de cientos de nuevos topes o reductores de velocidad, letreros y mejoras en las intersecciones.

La alcaldesa también emitió la Directiva Ejecutiva 9 para agilizar y coordinar los proyectos de infraestructura entre los departamentos de la ciudad, con el fin de hacer y tener calles más seguras y comunidades más habitables.

Una fecha que nunca olvida

El 7 de diciembre de 2013 es una fecha que Lili Trujillo Pucket nunca olvidará.

Ese día murió su hija Valentina, de 16 años. Un joven conductor la llevaba de regreso a casa, cuando decidió involucrarse en una carrera de autos y acabó por colisionar con el coche de un inocente.

“Él chocó el coche de costado. El auto voló por el aire. Pasó directamente a través de una valla, matando mi hija”, dijo Lili.

“Las carreras clandestinas siguen”, añadió. “Desgraciadamente el problema continúa y la gente sigue manejando demasiado rápido”.

Lili Trujillo, fundadora en 2014 de la organización Street Racing Kills (SRK o Las carreras callejeras matan) y legisladores de California pretenden que se convierta en ley el proyecto AB 981.

La iniciativa presentada por el asambleísta Mark Gipson (D-Carson), a menudo mencionada en el contexto de detener a los conductores “superveloces”, tiene como objetivo frenar el exceso de velocidad y la conducción imprudente al exigir la instalación de la tecnología de Asistencia de Velocidad Inteligente (ISA).

Según Lili Trujillo, la AB 981 reduciría las muertes y lesiones por accidentes de tránsito en California, provocados por los vehículos de conductores con infracciones reiteradas por exceso de velocidad (más de 160 km/h – 100 m/h) o conducción imprudente.

“Esta ley serviría como una alternativa a las costosas multas o la suspensión de la licencia”, dijo. “A diferencia de las suspensiones de licencia, que a menudo no logran disuadir el comportamiento y tienen un bajo cumplimiento, la tecnología de limitación de velocidad permite la movilidad continua, al tiempo que aborda directamente el comportamiento de los conductores de alto riesgo”.

El menor de edad que provocó la muerte de Valentina fue sentenciado a un año de cárcel, pero solamente cumplió siete meses “por buena conducta”.

“Es irónico que se haya comportado bien adentro de la cárcel y mal afuera. Eso no es justicia. Se me hizo muy injusto, pero Valeria desde el cielo me dice que no pare de luchar por nuevas leyes que protejan a todos. Es doloroso no tenerla conmigo todos los días, pero siempre le pido a Dios que me deje soñar con ella”, manifestó la afligida madre.