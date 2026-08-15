Los 12 controles obligatorios antes de comprar un auto usado en EE.UU.

Un auto usado puede parecer una ganga desde el primer vistazo y terminar siendo todo lo contrario después de unos cuantos kilómetros. Un golpe mal reparado, un odómetro manipulado o un título con problemas pueden convertir una compra aparentemente inteligente en una fuente constante de gastos.

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Por eso, antes de entregar el dinero conviene revisar mucho más que la apariencia del vehículo. El historial, la mecánica, los documentos y hasta el desgaste de los componentes pueden revelar información que el vendedor no siempre cuenta.

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Una revisión completa puede dividirse en 12 puntos fundamentales que ayudan a detectar problemas antes de tomar una decisión.

Historial y documentos

El reporte de historial vehicular debería ser uno de los primeros pasos. Servicios como CARFAX o AutoCheck permiten comprobar accidentes registrados, propietarios anteriores, mantenimientos y posibles marcas en el título, como “salvage” o “rebuilt”.

También conviene comparar el VIN que aparece en el vehículo con el de los documentos. Cualquier diferencia merece una explicación antes de continuar con la compra.

Revise la carrocería con buena iluminación y fíjese en diferencias de tonalidad, abolladuras, rayones, óxido y espacios irregulares entre los paneles. Una puerta o un capó mal alineado pueden ser señales de una reparación anterior.

Se presenta el Hyundai Ioniq 5 2026. Crédito: Hyundai. Crédito: Cortesía

El chasis merece todavía más atención. Soldaduras poco uniformes, piezas deformadas o zonas que parezcan haber sido reparadas pueden indicar daños estructurales.

El habitáculo también cuenta una historia. Un asiento del conductor excesivamente desgastado, pedales muy gastados o un volante deteriorado pueden no coincidir con las millas mostradas por el odómetro.

Pruebe todos los elementos eléctricos. Vidrios, cerraduras, aire acondicionado, calefacción, sistema multimedia, luces y controles deben funcionar correctamente.

Más del Mazda 6e. Crédito: Mazda. Crédito: Cortesía

Motor y fluidos

Antes de comprar, revise el motor en busca de fugas, corrosión, olores extraños o componentes deteriorados. También es importante comprobar los niveles y el estado del aceite, refrigerante, líquido de frenos y transmisión.

Un fluido demasiado oscuro, bajo o contaminado puede ser una señal de mantenimiento deficiente. Las mangueras y bandas tampoco deberían presentar grietas evidentes.

La prueba de manejo no debería ser un simple recorrido de unos minutos. Lo recomendable es conducir el vehículo en diferentes condiciones y velocidades para detectar comportamientos extraños.

El Nissan Versa 2025 lidera ventas. Crédito: Nissan. Crédito: Cortesía

La transmisión debe hacer los cambios con suavidad, el auto debería mantenerse recto y los frenos no tendrían que provocar movimientos hacia ninguno de los lados. Golpes, vibraciones o ruidos desconocidos también son motivos para detenerse y revisar.

Mire las cuatro llantas y compruebe si el desgaste es uniforme. Una diferencia importante entre los neumáticos puede apuntar a problemas de alineación, suspensión o incluso daños provocados por algún golpe.

La suspensión también debe revisarse. Presionar cada esquina del vehículo puede revelar un rebote excesivo, mientras que ciertos ruidos al girar o pasar por irregularidades pueden indicar problemas en amortiguadores, bujes u otros componentes.

No deje ningún elemento eléctrico sin comprobar. Faros, luces de freno, direccionales e intermitentes deben funcionar correctamente. También revise los sistemas de seguridad y las cerraduras.

Una falla eléctrica pequeña puede parecer insignificante durante la compra, pero algunas reparaciones terminan siendo bastante costosas.

Documentación en California

Si la compra se realiza en California, los documentos requieren especial atención. Para determinados vehículos de gasolina de más de cuatro años, el vendedor debe proporcionar el certificado de emisiones correspondiente, además del título firmado, la declaración del odómetro y la documentación de la operación.

El Volkswagen ID. Cross. Crédito: Volkswagen. Crédito: Cortesía

También hay que tener presente el plazo para transferir el título. El incumplimiento puede generar multas que comienzan entre $15 y $30 dólares y pueden aumentar con el tiempo.

Una revisión profesional sigue siendo necesaria

Estos 12 controles sirven para detectar señales de alerta, pero no sustituyen una inspección mecánica independiente. Un profesional puede encontrar fugas, daños en componentes, problemas electrónicos o fallas que pasan desapercibidas durante una revisión rápida.

Antes de cerrar el negocio, también conviene desconfiar de títulos “salvage” o “rebuilt”, VIN que no coincidan, registros vencidos, multas pendientes o vendedores que no aparezcan como propietarios en los documentos.

Comprar un auto usado requiere algo más que encontrar un precio atractivo. Revisar cada detalle con calma puede marcar la diferencia entre conseguir un buen vehículo o terminar pagando miles de dólares por problemas que ya estaban allí antes de firmar.

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