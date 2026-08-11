Dodge presenta un Durango que parece salido de un taller de tuning

Si algo dejó claro Dodge en Roadkill Nights 2026 es que la marca no quiere que sus clientes tengan que conformarse con un automóvil igual al de los demás.

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La compañía aprovechó el evento celebrado en Pontiac, Michigan, para enseñar hasta dónde puede llegar su nueva apuesta por la personalización.

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La gran atracción fue el Durango R/T 392 Smokescreen Concept, un SUV de tres filas que recibió una transformación visual bastante más profunda que un simple cambio de pintura. El resultado combina gráficos, ruedas, frenos y acabados interiores para darle una apariencia mucho más exclusiva.

Un Durango con mucha personalidad

La carrocería utiliza el tono Smokescreen como punto de partida y suma gráficos Cryo Blue en la zona frontal. Las formas geométricas se extienden hacia los laterales y generan un efecto de movimiento que hace que el vehículo parezca estar avanzando incluso cuando permanece detenido.

El número 392 aparece integrado dentro de esos gráficos como referencia al conocido HEMI V8 de 6.4 litros del Durango R/T 392. Dodge evitó llenar la carrocería de insignias y optó por esconder la identidad de la versión dentro de la propia decoración.

Las llantas forjadas de 20 pulgadas también reciben el acabado Cryo Blue, creando una conexión directa con los elementos gráficos de la carrocería.

El interior tampoco se queda atrás

La personalización continúa dentro del SUV. El concepto incorpora asientos deportivos tapizados en cuero Laguna Petrol Blue y costuras dobles de color plateado.

A esto se suman superficies en gamuza y detalles de fibra de carbono, una combinación que busca darle al habitáculo un ambiente más deportivo y exclusivo. El contraste con el exterior es evidente, ya que los colores intensos de la carrocería dejan paso a una configuración interior mucho más refinada.

Jailbreak quiere cambiar las reglas

El Smokescreen no llegó solo. Dodge también presentó Color Jailbreak, un programa que pretende ampliar las opciones disponibles para quienes quieren salir de las configuraciones habituales de fábrica.

La propuesta recoge el espíritu de ediciones especiales anteriores, como el Challenger SRT Demon 170 y el Durango SRT Hellcat Jailbreak, pero pretende llevar esa filosofía a una gama más amplia.

Durante el evento, la marca mostró un Charger Scat Pack 2027 pintado en Cha Ching Green y un Durango SRT Hellcat Jailbreak con acabado Toxic Orange. Son dos ejemplos de la variedad cromática que Dodge quiere poner a disposición de sus clientes.

Nuevas franjas para Charger y Durango

Otra de las novedades son las Tinted Dual Stripes, unas franjas que estarán disponibles para modelos como el Durango y el Charger.

La diferencia frente a las decoraciones tradicionales está en su acabado translúcido. El color original de la carrocería continúa siendo visible debajo de las franjas, creando un efecto tono sobre tono que cambia dependiendo de la pintura elegida.

Dodge también mostró un Durango GT HEMI Tow ‘n Go 2027 con pintura Redeye, franjas dobles tintadas y el paquete Brass Monkey. Este último incorpora llantas forjadas de 20 x 10 pulgadas y detalles en tonos latón.

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