Mercedes-AMG GT 53 eléctrico apuesta por el sonido deportivo

Mercedes-AMG sigue ampliando su catálogo de vehículos eléctricos sin dejar de lado la esencia que ha convertido a la división deportiva en un referente para los amantes del alto rendimiento.

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Su más reciente apuesta es el GT 53 Coupé 4 Door, un gran turismo que busca ofrecer aceleraciones contundentes, gran autonomía y una experiencia de conducción cargada de sensaciones.

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Este modelo fue desarrollado para quienes desean disfrutar de un vehículo eléctrico sin perder ese carácter deportivo que identifica a AMG. La marca asegura que el equilibrio entre desempeño, confort y eficiencia fue una prioridad desde el inicio del proyecto.

Dos motores para ofrecer una respuesta inmediata

El sistema de propulsión está compuesto por dos motores eléctricos síncronos de imanes permanentes que desarrollan en conjunto 544 caballos de fuerza y 590 libras-pie de torque. Esa configuración le permite acelerar de 0 a 60 mph en apenas 3.5 segundos.

Uno de los motores trabaja sobre el eje trasero junto a una transmisión de dos velocidades, mientras que el delantero entra en funcionamiento únicamente cuando hace falta más potencia o mayor tracción.

Todo el conjunto opera con el sistema AMG Performance 4MATIC+, capaz de distribuir la fuerza entre ambos ejes en cuestión de milisegundos.

Una batería diseñada para largos recorridos

El Mercedes-AMG GT 53 Coupé 4 Door incorpora una batería de 106 kWh con arquitectura de 800 voltios, una tecnología que mejora tanto el rendimiento como la velocidad de carga.

La marca anuncia una autonomía de hasta 500 millas, equivalentes a 809 kilómetros bajo el ciclo WLTP. Además, admite cargas rápidas de hasta 600 kW en corriente continua. En condiciones ideales, apenas 10 minutos conectados a un cargador permiten recuperar energía suficiente para recorrer más de 330 millas, unos 530 kilómetros.

Otro de sus puntos destacados es el sistema de refrigeración directa de las celdas mediante aceite no conductor, una solución que ayuda a mantener un desempeño estable incluso bajo una conducción exigente.

Mercedes-AMG GT 53 Coupé 4 door. Crédito: Mercedes-Benz Crédito: Cortesía

Un sonido creado para mantener vivo el ADN AMG

Uno de los mayores desafíos de un deportivo eléctrico es transmitir emociones a través del sonido. Para lograrlo, Mercedes-AMG desarrolló el programa AMGFORCE Sport+, capaz de reproducir una experiencia acústica inspirada en el histórico motor de seis cilindros en línea de la marca.

Los ingenieros analizaron el comportamiento sonoro del anterior AMG E 53 Coupé mediante 16 micrófonos y más de un centenar de mediciones. El resultado es una respuesta sincronizada con la aceleración y cambios de marcha simulados que busca hacer la conducción mucho más inmersiva.

Aerodinámica y tecnología para completar el conjunto

El diseño conserva las proporciones clásicas de un gran turismo, con un largo capó, una silueta tipo fastback y una carrocería más cercana al suelo para mejorar su presencia deportiva.

También incorpora soluciones aerodinámicas activas, como un alerón trasero que modifica automáticamente su posición y un difusor que optimiza el flujo de aire. Gracias a ese trabajo, alcanza un coeficiente aerodinámico de apenas 0.21.

En el interior sobresalen la pantalla central de 14 pulgadas orientada hacia el conductor, los asientos deportivos, dos cargadores inalámbricos para teléfonos y el sistema Response Control, que permite ajustar la respuesta del acelerador de forma independiente al modo de conducción.

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