Ram convierte la Rumble Bee 2027 en una pickup de más de 900 hp

Ram quiere que la personalización sea parte de la experiencia de compra de su próxima Rumble Bee 2027. Por eso anunció una nueva línea de componentes desarrollados junto con Direct Connection, la división de alto rendimiento de Mopar, que permitirá a los propietarios llevar el desempeño de la pickup a un nivel mucho más alto sin recurrir a preparadores externos.

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La estrategia está dirigida a quienes buscan más potencia, una respuesta más agresiva y una imagen diferenciada, pero con el respaldo técnico de la marca.

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La oferta incluye mejoras mecánicas, cambios en la suspensión, nuevos sistemas de escape y detalles estéticos diseñados específicamente para cada versión de la camioneta.

Supercargadores para exprimir el motor HEMI

El componente más llamativo de esta nueva gama es un supercargador Twin-Screw de 3.0 litros que promete un importante incremento en potencia y torque.

El conjunto incorpora un intercooler aire-agua, una bomba de refrigeración de alto rendimiento y una calibración desarrollada por los ingenieros de Mopar para mantener la confiabilidad incluso bajo condiciones de uso exigentes.

El kit tendrá un precio sugerido de $10,995 dólares, sin incluir la instalación. Ram también informó que, cuando el montaje sea realizado por un técnico Mopar certificado por ASE, el sistema conservará una garantía limitada de cinco años o 60,000 millas para el tren motriz.

La Ram kit Direct Connection para la 1500 Rumble Bee. Crédito: Ram Trucks. Crédito: Cortesía

Más de 600 y 700 caballos de fuerza

Las primeras camionetas que podrán recibir estas mejoras serán las equipadas con el motor HEMI V8 de 5.7 litros. Gracias al nuevo sistema de sobrealimentación, su potencia superará los 600 caballos de fuerza y, además, incorporará emblemas exclusivos “5.7L Supercharged” y una cubierta del supercargador terminada en color gris.

Para las futuras Rumble Bee 392 y 392 Track Pack también habrá un desarrollo específico. En estos modelos, Direct Connection ajustó el sistema para aprovechar el mayor desplazamiento del HEMI 392, lo que permitirá superar los 700 caballos de fuerza.

Estas versiones se distinguirán por los emblemas “392 Supercharged” y una cubierta roja sobre el conjunto mecánico.

La futura SRT apunta a superar los 900 caballos

La versión más extrema será la Rumble Bee SRT. De serie ofrecerá 777 caballos de fuerza y 680 libras-pie de torque, cifras suficientes para acelerar de 0 a 60 mph en apenas 3.4 segundos y completar el cuarto de milla en 11.6 segundos.

Más de la Ram kit Direct Connection para la 1500 Rumble Bee. Crédito: Ram Trucks. Crédito: Cortesía

Sin embargo, Ram desarrolló un supercargador de mayor capacidad que reemplaza la unidad estándar de 2.4 litros por otra de 3.0 litros. Con esa modificación, la marca estima que la potencia final superará los 900 caballos de fuerza, un registro propio de vehículos de muy altas prestaciones. Esta preparación se identificará por una cubierta del motor pintada en el tradicional color Rumble Bee Yellow.

Escape, suspensión y una imagen más agresiva

La preparación no se limita al motor. Direct Connection trabajó con MagnaFlow para desarrollar escapes cat-back fabricados en acero inoxidable, con tuberías de tres pulgadas, diseño X-Pipe y salidas negras de cinco pulgadas. Los precios estarán entre $1,599 dólares y $2,399 dólares, dependiendo de la versión.

También habrá un kit de suspensión creado junto a Ridetech. Este sistema reduce la altura de la camioneta una pulgada en el eje delantero y tres pulgadas en el trasero, incorpora amortiguadores monotubo con 24 niveles de ajuste y nuevos brazos de control para mejorar el comportamiento dinámico. Su precio será de $4,590 dólares, antes de la instalación.

Para completar la transformación, Ram ofrecerá paquetes gráficos exclusivos, nuevos emblemas, detalles específicos para la parrilla y el portón trasero, además de pinzas Brembo pintadas según cada versión. Los primeros componentes llegarán al mercado en el cuarto trimestre de 2026 para las Rumble Bee con motor HEMI V8 de 5.7 litros, mientras que las mejoras para las versiones 392 y SRT estarán disponibles durante la primera mitad de 2027.

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