Lamborghini revive al Miura con una exclusiva serie de 99 autos

Pocas referencias tienen tanto peso dentro de Lamborghini como el Miura. Seis décadas después de la aparición del modelo que cambió la historia de los superdeportivos, la firma italiana decidió rendirle tributo con una edición muy especial del Revuelto que promete convertirse en una de las piezas más codiciadas por coleccionistas de todo el mundo.

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El nuevo Revuelto Miura 60° Homage llegará con una producción limitada a apenas 99 ejemplares. Su estreno está previsto para la Monterey Car Week 2026, una de las vitrinas más importantes para los vehículos más exclusivos del planeta y el escenario elegido por la marca para presentar esta creación.

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Más que una variante mecánica, esta edición busca transmitir el legado del Miura a través de un cuidadoso trabajo de diseño y personalización que conecta el pasado con la tecnología más avanzada de Lamborghini.

Lamborghini Revuelto Miura 60° Homage. Crédito: Lamborghini. Crédito: Cortesía

Un homenaje inspirado en un ícono

Cuando el Miura apareció en 1966, marcó un antes y un después gracias a su motor central, un diseño que terminaría convirtiéndose en el estándar de los grandes superdeportivos. Su imagen, creada por Marcello Gandini, sigue siendo considerada una de las más influyentes en la historia del automóvil.

Ese espíritu ahora se refleja en el Revuelto Miura 60° Homage. El programa Ad Personam, junto con Lamborghini Centro Stile, desarrolló una serie de acabados exclusivos que incluyen nueve colores históricos inspirados directamente en la paleta utilizada por el Miura original.

Los clientes también podrán elegir entre dos configuraciones especiales. Una incorpora detalles en Oro Elios y llantas Altanero Shiny Gold, mientras que la otra apuesta por acabados Grigio Nimbus junto con llantas Altanero Matt Titanium Diamond. Ambas recuperan el tradicional contraste de colores entre la parte inferior de la carrocería y el resto del vehículo.

Un interior pensado para coleccionistas

El habitáculo también hace constantes referencias al modelo que inspira esta edición. Los asientos reciben el acabado Classica Trim con costuras acanaladas, un detalle que remite inmediatamente al Miura de los años sesenta.

Llega el Lamborghini Revuelto Miura 60° Homage. Crédito: Lamborghini. Crédito: Cortesía

El cuero se extiende por el túnel central, las puertas y la parte posterior del interior para reforzar el carácter artesanal del vehículo. Entre los asientos aparece el bordado “Miura 60”, mientras que una placa de fibra de carbono identifica a cada unidad como parte de la serie especial de 99 ejemplares.

La tecnología más avanzada de Lamborghini

Aunque su estética mira al pasado, el Revuelto mantiene intacta la ingeniería que lo convirtió en el buque insignia de la marca. El sistema híbrido enchufable combina un motor V12 atmosférico con tres motores eléctricos para entregar una potencia conjunta de 1,015 caballos de fuerza y 595 libras-pie de torque.

El exclusivo Lamborghini Revuelto Miura 60° Homage. Crédito: Lamborghini. Crédito: Cortesía

Gracias a esa configuración, acelera de 0 a 60 mph en apenas 2.5 segundos y alcanza una velocidad máxima de 190 mph. Con una producción tan reducida y un homenaje dedicado a uno de los modelos más importantes de la marca, todo apunta a que esta edición se convertirá rápidamente en un objeto de deseo dentro del mercado de autos de colección, donde se estima que cada unidad superará los $600,000 dólares.

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