El Kia EV3 apuesta por hacer más simples los viajes eléctricos

Elegir un vehículo eléctrico ya no depende únicamente de la cantidad de kilómetros que puede recorrer con una carga. Cada vez más conductores buscan modelos que también hagan más fáciles los trayectos, desde la planificación de la ruta hasta la llegada al destino. Esa es la propuesta que Kia plantea con el EV3.

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Este SUV eléctrico reúne varias herramientas pensadas para que el conductor dedique menos tiempo a resolver imprevistos y más a disfrutar del recorrido. La autonomía sigue siendo uno de sus puntos fuertes, pero la marca quiere que el verdadero diferencial esté en la tecnología que acompaña cada viaje.

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La versión Long Range ofrece una autonomía de hasta 605 kilómetros bajo el ciclo WLTP gracias a su batería de 81.4 kWh. Por su parte, la variante estándar alcanza hasta 430 kilómetros con una batería de 58.3 kWh, cifras que permiten afrontar desplazamientos largos con mayor tranquilidad.

Tecnología que acompaña al conductor

Uno de los elementos más destacados del Kia EV3 es su asistente basado en inteligencia artificial. Su función va más allá de responder comandos de voz, ya que ayuda a gestionar diferentes funciones del vehículo y facilita la consulta de información relevante durante el trayecto.

Además, el sistema puede orientar al conductor sobre aspectos propios de la movilidad eléctrica, como la autonomía disponible, la planificación de la ruta y la ubicación de puntos de carga. Esta función llega mediante la actualización remota 24.2 desarrollada por la marca.

Energía disponible incluso cuando el vehículo está detenido

Otra de las características que incorpora el EV3 es el sistema V2L, conocido como Vehicle-to-Load. Gracias a esta tecnología, la batería del vehículo puede suministrar electricidad a dispositivos externos cuando el automóvil está estacionado.

KIA EV3. Crédito: KIA. Crédito: Cortesía

Esto permite alimentar equipos electrónicos, cargar computadores portátiles o utilizar pequeños electrodomésticos durante una escapada, una jornada de trabajo o una estancia al aire libre.

Kia destaca que se trata de una función poco habitual dentro del segmento de los SUV eléctricos compactos.

Más comodidad en cada trayecto

El EV3 también incorpora una cámara con visión de 360 grados que facilita las maniobras en espacios reducidos, además de un Head-up Display que proyecta información relevante frente al conductor para evitar distracciones al volante.

A ello se suma la llave digital Kia Digital Key 2.0, que permite acceder al vehículo desde el teléfono inteligente en las versiones compatibles.

Todo este conjunto tecnológico se complementa con un habitáculo de diseño minimalista, iluminación ambiental configurable y soluciones enfocadas en ofrecer una experiencia más práctica tanto en los desplazamientos diarios como en los viajes de mayor distancia.

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