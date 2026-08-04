Nissan N7 impulsa el renacer de la marca con ventas récord

Nissan encontró en China mucho más que un nuevo modelo eléctrico exitoso. El lanzamiento del N7 no solo le permitió alcanzar 50,000 unidades vendidas en apenas siete meses, sino que también abrió la puerta a una nueva forma de desarrollar vehículos con tiempos mucho más cortos y procesos más eficientes.

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La marca japonesa considera que este sedán puede convertirse en una referencia para su estrategia global. Más allá de sus cifras comerciales, el aprendizaje obtenido junto a Dongfeng está influyendo en la manera como Nissan proyecta sus próximos lanzamientos y busca recuperar competitividad frente a otros fabricantes.

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El Nissan N7 mide 4.93 metros de largo y equipa un motor eléctrico de 268 caballos de potencia. Además, ofrece diferentes configuraciones de batería que le permiten alcanzar hasta 635 kilómetros de autonomía, una combinación que ha despertado un fuerte interés entre los compradores del mercado chino.

Un modelo que impulsa nuevos proyectos

El buen desempeño del N7 también ha servido como punto de partida para otros vehículos desarrollados por la alianza entre Nissan y Dongfeng. Entre ellos aparecen el SUV eléctrico NX8 y el sedán híbrido enchufable N6, dos modelos que fortalecen la estrategia de electrificación de la compañía.

La apuesta por los sistemas híbridos enchufables también gana protagonismo dentro de los planes del fabricante, una tecnología que la marca espera potenciar en los próximos años.

El Nissan N7 rompe récords. Crédito: Nissan. Crédito: Cortesía

El objetivo es fabricar vehículos en menos tiempo

Uno de los mayores aprendizajes para Nissan tiene que ver con la velocidad de desarrollo. La compañía quiere reducir de manera significativa el tiempo que tarda en llevar un vehículo desde su diseño hasta la producción.

Según explicó el medio francés Autoplus, la meta es acercarse a los plazos habituales de los fabricantes chinos, que oscilan entre 18 y 24 meses.

En algunos modelos de Nissan ese proceso llegó a tomar hasta 55 meses, por lo que el objetivo es reducirlo aproximadamente a 26 meses.

El presidente ejecutivo de Nissan, Iván Espinosa, dejó claro hacia dónde mira hoy la industria automotriz: “China marca ahora las reglas en cuanto a tecnología, a la competitividad de costes y a los plazos de desarrollo”, afirmó. Además, explicó que ese avance se logra “en las capacidades de la IA y en el uso de nuevas herramientas digitales durante el diseño y las fases de pruebas y producción”.

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