Polaris eleva su apuesta todoterreno con tres nuevos modelos

Polaris quiere que cada tipo de conductor encuentre una máquina diseñada para sus necesidades. La compañía presentó su nueva gama todoterreno 2027 con tres modelos que apuntan a públicos diferentes, pero que comparten una misma filosofía basada en rendimiento, innovación y capacidad.

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La gran novedad de la familia es el RZR Pro R Boost, un vehículo side-by-side creado para quienes buscan máximas prestaciones con una potencia líder en el segmento. A su lado aparece el renovado Polaris XPEDITION, que incorpora una tecnología inédita de transmisión pensada para mejorar la comodidad durante largas jornadas fuera del asfalto.

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La tercera pieza de la estrategia es el nuevo Sportsman 500, una alternativa enfocada en ofrecer capacidades completas con una relación calidad-precio más accesible.

Reid Wilson, presidente de Polaris Off-Road Vehicles, explicó la visión detrás de esta nueva generación: “Llevamos más de 70 años dando forma a la conducción todoterreno escuchando a los conductores. Eso es exactamente lo que hemos seguido haciendo en toda nuestra gama de 2027. Desde el diseño, la tecnología, la comodidad y la capacidad, hemos trabajado para ofrecer a los conductores una experiencia aún mejor al volante. Tanto si trabajas, exploras o buscas la próxima aventura, hemos fabricado un Polaris para eso”.

RZR Pro R Boost de Polaris. Crédito: Polaris. Crédito: Cortesía

RZR Pro R Boost, el modelo que lleva la potencia al límite

Polaris tomó como referencia el legado del RZR, un modelo que desde su aparición en 2007 ayudó a crear una nueva categoría dentro de los vehículos todoterreno deportivos. Para 2027, la marca presenta el RZR Pro R Boost como su propuesta más radical hasta ahora.

El vehículo utiliza un motor ProStar Fury 2.0 litros Turbo capaz de desarrollar 275 caballos de fuerza, una cifra que lo convierte en uno de los side-by-side más potentes del mercado. Además, incorpora mejoras en la relación peso-potencia, un sistema turbo optimizado para mantener el rendimiento incluso a grandes alturas y una nueva configuración de refrigeración con doble radiador.

Polaris también trabajó en la transmisión con un embrague de mayor capacidad, diseñado para reducir el calor y aumentar la resistencia en recorridos exigentes. Los componentes reforzados de la cadena de transmisión buscan soportar la entrega completa de potencia en terrenos extremos.

El RZR Pro R Boost 2027 estará disponible con configuraciones de dos y cuatro plazas en versiones Ultimate y Ultra. La variante más equipada incluye suspensión DYNAMIX DVS, componentes de fibra de carbono, neumáticos BFGoodrich de 32 pulgadas y detalles exclusivos de diseño.

Su precio inicial en Estados Unidos será de $49,999 dólares y llegará a los concesionarios en noviembre de 2026.

Estrenan los RZR Pro R Boost, XPEDITION y Sportsman 500 de Polaris. Crédito: Polaris. Crédito: Cortesía

Polaris XPEDITION estrena una transmisión que cambia la experiencia de manejo

El segundo gran protagonista de la gama 2027 es el Polaris XPEDITION, un modelo pensado para quienes combinan aventura, trabajo y recorridos prolongados. La principal novedad está en la llegada del sistema NUMATIX, una transmisión continuamente variable controlada mediante presión de aire.

Esta tecnología, desarrollada completamente por Polaris, busca reducir el ruido de funcionamiento y mejorar la sensación dentro de la cabina. Según la compañía, el sistema puede hacer que la conducción sea hasta un 40% más silenciosa, manteniendo la respuesta y capacidad que los usuarios esperan de una CVT tradicional.

NUMATIX analiza las condiciones de manejo y ajusta el funcionamiento de la transmisión hasta 200 veces por segundo para ofrecer una respuesta más suave. Además, mejora la entrega de fuerza en situaciones como ascensos pronunciados, transporte de carga o conducción técnica sobre terrenos complicados.

El XPEDITION 2027 también incorpora nuevos modos de conducción. Comfort prioriza una experiencia más tranquila, Standard busca equilibrio entre comodidad y respuesta, mientras que Sport entrega una sensación más agresiva cuando el terreno exige mayor desempeño.

Los modelos XP y ADV estarán disponibles en configuraciones de dos y cinco pasajeros en versión NorthStar, con un precio inicial de $40,499 dólares. Su llegada a concesionarios está prevista para agosto de 2026.

Lo nuevo de Polaris. Crédito: Polaris. Crédito: Cortesía

Sportsman 500, una opción más accesible sin perder capacidad

Polaris también reservó espacio para quienes buscan un quad funcional, resistente y con un precio más competitivo. El nuevo Sportsman 500 2027 llega como una alternativa enfocada en trabajo, recreación y aventuras fuera del camino.

Entre sus características destaca una suspensión trasera independiente de 9.5 pulgadas, una distancia libre al suelo de hasta 11.5 pulgadas, sistema de tracción integral con bloqueo automático delantero y un cabrestante de 2,500 libras para enfrentar diferentes situaciones.

También incorpora neumáticos de 26 pulgadas con llantas de aluminio de 14 pulgadas, capacidad de carga de 270 libras, cinco galones de almacenamiento y luces LED para mejorar la visibilidad en condiciones de poca luz.

El Sportsman 500 2027 tendrá un precio inicial de $6,999 dólares y comenzará a distribuirse en septiembre de 2026.

Así, Polaris apuesta por cubrir tres necesidades diferentes dentro del mundo todoterreno. Desde quienes buscan la máxima adrenalina con el RZR Pro R Boost, pasando por quienes necesitan tecnología y comodidad con el XPEDITION, hasta usuarios que quieren capacidad sin gastar demasiado con el Sportsman 500.

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