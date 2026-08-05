Audi prepara un eléctrico compacto con consumo récord

Mientras buena parte de la industria busca atraer compradores con baterías cada vez más grandes y cifras de autonomía más elevadas, Audi decidió seguir un camino distinto. La marca alemana trabaja en un modelo que pone el foco en aprovechar mejor cada kilovatio disponible, con la intención de reducir el consumo energético sin afectar la experiencia de conducción.

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Esa propuesta tomará forma con el nuevo Audi A2 e-tron, un vehículo completamente eléctrico que llegará en el otoño de 2026 y que se convertirá en la puerta de entrada a la familia de cero emisiones de la compañía. Además de recuperar un nombre con historia dentro de la marca, el modelo pretende convertirse en el automóvil eléctrico más eficiente que Audi haya desarrollado hasta ahora.

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El fabricante anticipó un consumo de apenas 12.8 kWh por cada 60 millas bajo el ciclo WLTP, un dato que lo ubica entre los compactos eléctricos más eficientes de su categoría.

La aerodinámica juega un papel decisivo

El proyecto recupera la filosofía del A2 original, un modelo recordado por su construcción ligera y por ofrecer un consumo muy bajo para su época. Ahora esa idea se traslada al mundo de la movilidad eléctrica mediante una carrocería diseñada para ofrecer la menor resistencia posible al aire.

Audi consiguió un coeficiente aerodinámico de 0.24, el mejor registrado por un compacto de la marca. Para lograrlo, el vehículo incorpora un frontal de formas suaves, un techo que favorece el flujo del aire y una parte trasera cuidadosamente diseñada para disminuir las turbulencias.

También suma soluciones como cortinas de aire alrededor de las ruedas delanteras, deflectores en los pasos de rueda, una menor separación entre la carrocería y los neumáticos, además de entradas activas de refrigeración que solo se abren cuando el sistema realmente necesita disipar calor. Según la marca, estas mejoras permiten reducir el consumo energético en aproximadamente 0.9 kWh por cada 60 millas frente a un vehículo similar sin estos desarrollos.

Un sistema eléctrico optimizado para gastar menos

El A2 e-tron utilizará un motor eléctrico de 140 kW, equivalente a cerca de 188 caballos de fuerza. Sin embargo, el objetivo principal no será ofrecer aceleraciones espectaculares, sino alcanzar un rendimiento energético superior.

Para conseguirlo, Audi rediseñó buena parte del sistema de propulsión. La electrónica incorpora semiconductores de carburo de silicio, mientras que el motor utiliza nuevos materiales y un bobinado optimizado para reducir pérdidas.

A esto se suma una transmisión revisada con lubricantes de baja fricción y una relación de transmisión pensada para mejorar la eficiencia a velocidades de carretera.

El fabricante asegura que este conjunto puede ser hasta un 10% más eficiente que el empleado en generaciones anteriores.

Audi A2 e-tron 2026. Crédito: Audi. Crédito: Cortesía

Tecnología para aprovechar mejor la energía

Otro de los elementos clave será la batería LFP de 61 kWh, una tecnología que destaca por su estabilidad térmica, una mayor durabilidad y la posibilidad de realizar cargas completas con menor impacto sobre su vida útil.

Audi también integró las celdas directamente en la estructura del paquete mediante un diseño cell-to-pack, una solución que permite optimizar el espacio disponible y mejorar la densidad energética. A esto se suma un avanzado sistema de gestión térmica que supervisa permanentemente la batería para maximizar su rendimiento y lograr una eficiencia de carga cercana al 89.6%.

El nuevo compacto también ofrecerá funciones Vehicle-to-Load y Vehicle-to-Home, permitiendo alimentar dispositivos externos o suministrar energía a una vivienda cuando exista un cargador compatible.

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