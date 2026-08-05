Hennessey presenta un hiperdeportivo manual de solo 71 unidades

Hennessey quiere demostrar que todavía existe espacio para un automóvil donde el conductor tenga el control absoluto.

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Esa filosofía dio origen al Blackbird, un hiperdeportivo que llegará con producción limitada y una receta poco común en la actualidad. Su combinación de motor V8 atmosférico, tracción trasera y transmisión manual busca recuperar las sensaciones que muchos aficionados consideran cada vez más difíciles de encontrar.

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El modelo será presentado oficialmente durante la Monterey Car Week 2026 y solo se construirán 71 unidades para todo el mundo, una cifra que anticipa su exclusividad desde el primer día.

Un homenaje inspirado en la velocidad

El nombre Blackbird no fue elegido al azar. Hennessey tomó como referencia al legendario Lockheed SR-71 Blackbird, el avión de reconocimiento que pasó a la historia por ser uno de los más veloces jamás construidos.

Aunque el objetivo del automóvil no es replicar aquella hazaña, sí comparte la idea de ofrecer un producto extremo, exclusivo y desarrollado sin seguir las tendencias dominantes del mercado.

Después de construir modelos como el Venom GT y el Venom F5, reconocidos por sus impresionantes cifras de velocidad, la compañía decidió explorar una propuesta distinta, enfocada más en las sensaciones al volante que en romper récords de potencia.

Hennessey Blackbird. Crédito: Hennessey. Crédito: Cortesía

Un V8 atmosférico y una caja manual como protagonistas

El corazón del Blackbird será un nuevo motor V8 atmosférico de 6.2 litros desarrollado junto a Ilmor Engineering, empresa con amplia experiencia en la fabricación de motores para la categoría IndyCar.

La mecánica entregará entre 800 y 850 caballos de fuerza y enviará toda esa potencia exclusivamente al eje trasero mediante una transmisión manual de seis velocidades con selector mecánico expuesto.

En un segmento donde prácticamente todos los hiperdeportivos recurren a sofisticadas cajas automáticas de doble embrague, Hennessey apuesta por una configuración que exige la participación permanente del conductor. Cada cambio de marcha hará parte de la experiencia y reforzará la conexión entre la máquina y quien está al volante.

El Hennessey Blackbird. Crédito: Hennessey. Crédito: Cortesía

Exclusividad para un grupo muy reducido

Aunque la marca asegura que el Blackbird no fue concebido únicamente para buscar cifras espectaculares, su desempeño estará a la altura de los grandes exponentes del segmento. La aceleración estimada de 0 a 60 mph será de aproximadamente 2.5 segundos y su velocidad máxima rondará las 220 mph.

Solo habrá 71 ejemplares, cada uno ensamblado prácticamente de manera artesanal y pensado para clientes que valoran la exclusividad tanto como las prestaciones. El precio inicial será de $2,500,000 dólares antes de impuestos y de cualquier personalización adicional.

El interés por este hiperdeportivo ya quedó demostrado incluso antes del inicio de la producción. Según Hennessey, cerca de dos terceras partes de las unidades previstas ya tienen comprador, una señal de que todavía existe un mercado dispuesto a apostar por una conducción auténtica en plena era de la electrificación.

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