Hyundai, Kia y Genesis alcanzaron un histórico julio en ventas

Julio terminó con una noticia muy positiva para Hyundai Motor Group en Estados Unidos. Las tres marcas del conglomerado surcoreano, Hyundai, Kia y Genesis, registraron los mejores resultados de ventas de su historia para ese mes, confirmando que su apuesta por los SUV y la electrificación sigue encontrando una fuerte respuesta entre los compradores.

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Las cifras también dejan ver un cambio cada vez más claro en las preferencias del mercado. Mientras los vehículos híbridos continúan ganando terreno, los SUV mantienen un protagonismo absoluto y se consolidan como el tipo de vehículo que más impulsa el crecimiento de las marcas.

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Lejos de tratarse de un resultado aislado, el desempeño de julio fortalece la estrategia del fabricante, que ha ampliado su oferta con modelos capaces de combinar eficiencia, tecnología y diseño para distintos perfiles de clientes.

Hyundai encuentra su mayor impulso en los híbridos

Hyundai reportó la venta de 82,480 vehículos durante julio, un 4% más que en el mismo mes del año anterior. El Tucson volvió a convertirse en una de las grandes estrellas de la marca al alcanzar su mejor julio histórico, con un incremento del 20% en sus entregas.

La electrificación también marcó la diferencia. Las ventas de modelos híbridos crecieron un 35%, con avances destacados para el Sonata Hybrid, que aumentó un 85%, seguido por el Elantra Hybrid con un 13% y el Tucson Hybrid con un 5%.

Entre los modelos con mayor volumen de ventas aparecieron el Tucson con 19,714 unidades, el Elantra con 17,115, el Santa Fe con 13,373 y el Palisade con 12,173. El Elantra, además, sobresalió por registrar un crecimiento del 39%. En contraste, los eléctricos Ioniq 5 e Ioniq 6 tuvieron un retroceso frente a julio del año pasado.

Kia mantiene el ritmo y apunta a otro año récord

Kia también firmó un mes histórico al comercializar 75,857 vehículos en Estados Unidos, lo que representó un crecimiento del 7% frente al mismo periodo de 2025. Con ese resultado, la marca ya acumula 506,584 unidades vendidas en lo que va de 2026 y mantiene el objetivo de conseguir su cuarto récord anual consecutivo.

El crecimiento estuvo liderado por los híbridos. Sus ventas se dispararon un 108%, mientras que toda la gama electrificada avanzó un 52%. El Sportage Hybrid aumentó un 76%, el Seltos un 61%, el Carnival Hybrid y el Sorento Hybrid un 16%, el Telluride un 13% y el K4 un 8%.

El Sportage continúa siendo el vehículo más exitoso de Kia este año, con más de 110,000 unidades comercializadas, mientras que el Telluride conserva una sólida aceptación entre quienes buscan un SUV amplio y bien equipado.

Genesis fortalece su presencia en el segmento premium

Aunque Genesis maneja volúmenes inferiores a los de Hyundai y Kia, la marca de lujo continúa creciendo de forma consistente. Durante julio entregó 6,947 vehículos, un 4% más que hace un año, alcanzando además 22 meses consecutivos con incrementos interanuales.

Los SUV fueron nuevamente los protagonistas. El GV70 lideró las ventas con 2,978 unidades, seguido por el GV80 con 2,044. El GV80 Coupé llegó a 328 unidades y el eléctrico GV60 alcanzó 113 vehículos vendidos.

Por el contrario, los sedanes de Genesis registraron caídas, una tendencia que coincide con la preferencia de los consumidores estadounidenses por camionetas de lujo con mayor espacio, posición de manejo elevada y opciones de electrificación, especialmente aquellas equipadas con sistemas híbridos.

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