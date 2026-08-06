Lucid aplaza el Cosmos y acelera el Gravity deportivo

Lucid Motors reorganizó el calendario de sus próximos lanzamientos y confirmó que el esperado SUV eléctrico Cosmos ya no llegará en el corto plazo.

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La compañía decidió aplazar su debut hasta 2027, una medida que coincide con un proceso de ajustes internos y una estrategia enfocada en fortalecer su negocio antes de ampliar su portafolio.

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Mientras ese proyecto sigue avanzando, la marca estadounidense concentrará sus esfuerzos en otra novedad. Se trata de una variante de alto rendimiento del Lucid Gravity, un modelo que buscará convertirse en uno de los SUV eléctricos más potentes y rápidos de su categoría.

El Cosmos necesitará más tiempo

El Cosmos será el primer representante de una nueva generación de vehículos eléctricos de tamaño mediano desarrollados por Lucid. Aunque inicialmente estaba previsto para una fecha más cercana, la empresa confirmó que la producción comenzará durante la segunda mitad de 2027.

Actualmente, el vehículo continúa atravesando distintas fases de validación. Los ingenieros trabajan en pruebas de resistencia, evaluaciones estructurales, certificaciones de seguridad, desarrollo de baterías y ensayos bajo condiciones climáticas extremas para garantizar que el modelo llegue al mercado con los estándares esperados por la compañía.

Una plataforma para reducir costos

El nuevo SUV estrenará la arquitectura Midsize, una plataforma completamente nueva con la que Lucid pretende disminuir los costos de fabricación sin sacrificar eficiencia, autonomía ni prestaciones.

Gracias a esa base tecnológica, la marca espera ofrecer modelos con mayor alcance por carga, mejor rendimiento y un precio inicial inferior a $50,000 dólares, una cifra con la que buscará competir de forma más directa en uno de los segmentos de mayor crecimiento del mercado estadounidense.

Además del Cosmos, Lucid ya confirmó el desarrollo de un segundo SUV denominado Earth, orientado a un uso más familiar y recreativo. La compañía también trabaja en un tercer integrante de esta familia, aunque todavía mantiene en reserva los detalles del proyecto.

Vehículos de Lucid Motors. Crédito: Lucid Motors. Crédito: Cortesía

Gravity será la gran novedad

Mientras el Cosmos sigue en evolución, el protagonismo recaerá sobre el Gravity. Lucid anunció que aprovechará la próxima Monterey Car Week, en California, para presentar una versión de alto desempeño inspirada en el Air Sapphire.

Aunque la empresa aún no ha divulgado las especificaciones oficiales, se espera que este SUV incorpore buena parte de la tecnología del sedán deportivo de la marca.

El Air Sapphire desarrolla 1,234 caballos de fuerza, por lo que el nuevo Gravity promete ubicarse entre los vehículos eléctricos de mayores prestaciones disponibles en el mercado.

La actualización de la estrategia llega después de que Lucid presentara sus resultados financieros del segundo trimestre, un periodo en el que registró pérdidas superiores a las previstas y una leve reducción en sus ingresos.

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