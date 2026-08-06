Ram retira 1,5 millones de camionetas por grave falla de seguridad

Quienes tienen una Ram 1500 deberán prestar atención a una nueva campaña de seguridad anunciada por Stellantis.

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El fabricante confirmó el retiro de cerca de 1,5 millones de camionetas debido a un posible inconveniente en parte del sistema de sujeción de los cinturones de seguridad traseros, una situación que podría reducir la protección de los ocupantes en caso de accidente.

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La medida involucra vehículos de los años modelo 2019 a 2026. Aunque la mayor parte de las unidades se encuentra en Estados Unidos, la revisión también abarca camionetas comercializadas en Canadá, México y otros países, por lo que los propietarios deberán verificar si su vehículo está incluido.

El problema está en los anclajes traseros

De acuerdo con la información entregada por Stellantis, algunos anclajes de las hebillas correspondientes a la segunda fila, específicamente los del asiento central y el ubicado detrás del conductor, podrían no haber quedado correctamente asegurados durante el proceso de fabricación.

Ese detalle no suele generar señales durante la conducción cotidiana. Sin embargo, en una colisión el sistema podría no responder como fue diseñado si el anclaje pierde su firmeza, aumentando el riesgo de lesiones para quienes viajan en esas plazas.

No todas las camionetas están afectadas

La compañía aclaró que el llamado no incluye todas las Ram 1500 fabricadas entre 2019 y 2026. Por ese motivo, recomienda consultar el Número de Identificación del Vehículo (VIN), un código de 17 caracteres que permite confirmar si una unidad hace parte de la campaña de seguridad.

Stellantis también informó que, hasta ahora, tiene conocimiento de al menos un caso de una posible lesión relacionada con este defecto. No obstante, indicó que no se han registrado fallecimientos y precisó que los cinturones delanteros no presentan inconvenientes.

La Ram 1500 America250 Special Editions. Crédito: Ram Trucks. Crédito: Cortesía

Los concesionarios autorizados inspeccionarán los anclajes de los cinturones traseros y, si encuentran alguna pieza fuera de especificación, realizarán la fijación nuevamente utilizando los procedimientos aprobados por el fabricante. La intervención no tendrá costo para los propietarios.

En Estados Unidos, las notificaciones comenzarán a enviarse alrededor del 18 de agosto. Mientras tanto, los dueños de una Ram 1500 también pueden consultar el estado de su camioneta ingresando el VIN en las plataformas oficiales de Ram y Mopar, donde aparecerá si existe alguna campaña de revisión pendiente para ese vehículo.

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