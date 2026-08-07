SpaceX y Tesla invertirán $16,800 millones en Terafab

Texas volverá a convertirse en un punto clave para la industria tecnológica de Estados Unidos. SpaceX y Tesla confirmaron que levantarán Terafab en el condado de Grimes, un complejo que concentrará la producción de semiconductores de última generación destinados a proyectos de inteligencia artificial, robótica, conducción autónoma e incluso infraestructura espacial.

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La primera etapa del desarrollo contempla una inversión superior a $16,800 millones dólares y la creación de al menos 3,000 empleos directos. Además, el gobierno de Texas respaldará la iniciativa con un incentivo de $30 millones dólares entregado a través del Texas Enterprise Fund, según informó el gobernador Greg Abbott.

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Una fábrica diseñada para acelerar el desarrollo tecnológico

Terafab reunirá en un solo lugar procesos que normalmente se realizan en diferentes plantas. La fabricación, el empaquetado y las pruebas de chips avanzados compartirán el mismo complejo industrial, lo que permitirá reducir tiempos de desarrollo y acelerar la llegada de nuevas generaciones de procesadores.

El proyecto ocupará más de 100 millones de pies cuadrados, equivalentes a cerca de 9.3 millones de metros cuadrados, una dimensión que refleja la magnitud de la apuesta de ambas compañías.

Elon Musk explicó el alcance del plan con una declaración que resume la ambición del proyecto: “Estamos emprendiendo el esfuerzo más épico de fabricación de chips, combinando lógica, memoria y empaquetado avanzado bajo un mismo techo”.

El empresario también señaló que Terafab permitirá producir procesadores para inteligencia artificial a gran escala que podrán utilizarse “en la Tierra y en el espacio”.

Modelos Tesla en 2026. Crédito: Tesla. Crédito: Cortesía

Chips para robots, vehículos autónomos y el espacio

Una parte importante de la producción estará destinada a los robots humanoides Optimus y a los vehículos autónomos Cybercab desarrollados por Tesla. Ambos requieren procesadores capaces de analizar enormes volúmenes de información en tiempo real para operar sin intervención humana.

Por su parte, SpaceX planea utilizar chips de alto rendimiento en futuros centros de datos espaciales, una iniciativa con la que busca aprovechar las ventajas del entorno espacial para ampliar la capacidad de procesamiento de inteligencia artificial.

Como parte de esa estrategia, Tesla ya puso en marcha la construcción de una planta de investigación dentro del campus de Giga Texas. Ese centro servirá para probar nuevas tecnologías antes de trasladarlas a Terafab.

Respuesta a la creciente demanda de semiconductores

SpaceX y Tesla consideran que la demanda de capacidad de procesamiento necesaria para sus proyectos superará ampliamente la oferta mundial disponible en los próximos años. Aunque seguirán trabajando con sus proveedores habituales, ambas compañías creen que desarrollar una fábrica propia será fundamental para garantizar el suministro de chips.

El gobernador Greg Abbott afirmó que Terafab permitirá acelerar la producción de semiconductores en Texas “a una escala sin precedentes” y reforzará el crecimiento económico del sureste del estado, consolidando la región como uno de los principales polos tecnológicos de Estados Unidos.

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