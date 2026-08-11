Volkswagen Atlas Cross Sport 2027 estrena diseño, potencia y tecnología

El Atlas Cross Sport quiere dejar bien claro que no necesita siete asientos para hacerse notar. Para su modelo 2027, Volkswagen tomó su SUV de cinco plazas y le dio una renovación importante, con cambios que se perciben tanto en la carrocería como dentro del habitáculo.

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La fórmula sigue siendo la misma. Un vehículo pensado para quienes buscan el espacio y la practicidad de un SUV, pero prefieren una silueta más dinámica.

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Esa combinación le ha funcionado a la marca desde 2020, cuando este modelo llegó al mercado estadounidense como una alternativa más emocional dentro de la familia Atlas. Desde entonces, Volkswagen ha vendido más de 220,000 unidades en Estados Unidos.

Silueta que busca llamar la atención

La diferencia frente al Atlas de siete plazas aparece rápidamente. El Cross Sport 2027 mide 195,6 pulgadas de largo, es 5,4 pulgadas más corto y también baja 2,1 pulgadas su altura. Buena parte de ese carácter está en la zona posterior, donde el techo cae de una manera mucho más pronunciada.

Volkswagen Atlas Cross Sport 2027. Crédito: Volkswagen. Crédito: Cortesía

William Lee, diseñador de exteriores, resume así la intención detrás de las proporciones del vehículo: “Como el habitáculo es bajo y el voladizo trasero corto, el coche adquiere un aspecto realmente deportivo. Tanto las proporciones como el uso de molduras del color de la carrocería elevan su aspecto a la categoría premium. Estas proporciones más robustas le dan un aire realmente sólido”.

Volkswagen también trabajó en la iluminación. Los faros LED de doble fila, la parrilla superior y el capó de grandes dimensiones le dan una presencia más marcada, mientras que el emblema VW iluminado y las líneas luminosas dobles estarán disponibles en casi toda la gama.

En la parte posterior aparece otra de las claves del diseño. El portón queda integrado con mayor limpieza en la carrocería y las luces traseras recorren buena parte del conjunto, acompañadas por intermitentes dinámicos y animaciones de “llegada a casa” y “salida de casa”.

A esto se suman nuevas llantas de 20 y 21 pulgadas para buena parte de la gama, mientras que la versión de acceso conserva unas de 18 pulgadas. También aparecen tres colores nuevos, entre ellos Dark Sage Metallic, Blackberry Metallic y Sandstone.

Interior del Volkswagen Atlas Cross Sport 2027. Crédito: Volkswagen. Crédito: Cortesía

Interior con más tecnología y confort

El cambio no termina afuera. Volkswagen también quiso darle al Cross Sport una atmósfera más cuidada, con materiales suaves al tacto, superficies de mayor calidad y detalles que buscan acercarlo a una categoría superior.

El habitáculo estará disponible en tres combinaciones de color, mientras que los niveles más equipados podrán incorporar cuero Varenna y cuero Nappa. La iluminación ambiental también gana protagonismo con hasta 30 colores en las versiones superiores y la función “Atmospheres”, que combina iluminación y sonido.

Los asientos delanteros fueron revisados para mejorar la comodidad. Todos los modelos incorporan un asiento del conductor con 12 posiciones y soporte lumbar de cuatro posiciones. En las variantes más equipadas aparecen además soporte para los muslos y una función de masaje mejorada para conductor y acompañante.

La practicidad tampoco queda relegada. El Atlas Cross Sport mantiene un espacio interior amplio, con especial atención al área de carga y al espacio disponible para los pasajeros de la segunda fila.

El Volkswagen Atlas Cross Sport 2027. Crédito: Volkswagen. Crédito: Cortesía

Cabina pensada alrededor de las pantallas

La tecnología es otro de los grandes cambios del modelo 2027. La versión de entrada incorpora una pantalla central de 12,9 pulgadas, mientras que las configuraciones superiores pueden utilizar una de 15 pulgadas. Frente al conductor aparece además el Digital Cockpit Pro de 10,25 pulgadas.

Volkswagen añadió un elemento bastante particular en la consola central. Se trata del “Driver Experience Dial”, un mando que permite controlar el volumen, seleccionar modos de conducción y gestionar la función “Atmospheres”.

La zona central también incorpora carga inalámbrica Qi2 para dos teléfonos y cinco puertos USB-C repartidos por el vehículo.

Desde el modelo 2027, los servicios conectados premium de myVW+ se integran en una suscripción denominada “In-Vehicle Premium”. Entre sus funciones aparecen navegación con tráfico en tiempo real, comandos de voz con IA generativa, acceso a más de 30,000 emisoras y más de un millón de podcasts, además de conectividad Wi-Fi.

También se suma AirConsole®, que permite utilizar el sistema multimedia como plataforma de videojuegos cuando el vehículo está estacionado, y myQ Connected Garage, con funciones para controlar el acceso al garaje desde el propio vehículo.

Más asistentes para conducir con confianza

Volkswagen tampoco dejó de lado los sistemas de seguridad. El Atlas Cross Sport 2027 incorpora un nuevo airbag central delantero, con lo que el SUV alcanza siete airbags en total.

La tecnología IQ.DRIVE® recibe varias actualizaciones. Travel Assist permite una conducción semiautomática con las manos sobre el volante entre 0 y 95 mph y ahora puede ejecutar cambios de carril iniciados por el conductor.

Emergency Assist Plus también da un paso adelante. Si el sistema detecta una emergencia médica, puede intervenir para llevar el vehículo hacia el arcén.

En las versiones superiores se ofrece Park Assist Plus, mientras que el control de crucero adaptativo predictivo puede modificar la velocidad de acuerdo con la ruta seleccionada, incluyendo situaciones como curvas, rotondas, rampas de salida y badenes.

El motor más potente de la historia del Cross Sport

Bajo el capó aparece uno de los cambios más interesantes. Volkswagen instala una evolución del motor EA888 TSI de cuatro cilindros y 2,0 litros, turboalimentado y con inyección directa.

La unidad evo5 desarrolla ahora 282 caballos de potencia y 258 libras-pie de torque. Son 13 caballos más que antes, pero la marca también espera conseguir una mejora en el consumo gracias a la evolución mecánica y al nuevo turbocompresor de geometría variable.

El motor trabaja junto a una transmisión automática de ocho velocidades con función Tiptronic. La tracción delantera es estándar, mientras que el sistema 4Motion está disponible en toda la gama.

Para quienes necesitan capacidad de arrastre, el Atlas Cross Sport mantiene una capacidad máxima de remolque de 5,000 libras cuando equipa el enganche instalado de fábrica.

Y hay otra novedad que queda mirando hacia el futuro. Volkswagen ya contempla una variante híbrida para la actualización de mitad de ciclo, aunque por ahora la protagonista es esta versión 2027, que busca convencer con una mezcla bastante clara de diseño, espacio, potencia y tecnología.

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